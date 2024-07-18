Lise KPSS olarak da bilinen ve iki yılda bir düzenlenen ortaöğretim sınavı 2024 etabı için başvuruların ne zaman alınacağı merak ediliyordu. ÖSYM'den 2024 Lise KPSS sınav takvimine ilişkin beklenen açıklama geldi.
KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, Ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu. KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınmaya başladı.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim (Lise) başvuru ücreti ne kadar?
KPSS BAŞVURU TARİHLERİ : 18-30 Temmuz 2024 (Ücret ödeme için son gün, 31 Temmuz 2024)
KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 130 dakika
KPSS SINAV ÜCRETİ : 350,00 TL
KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ : 6-7 Ağustos 2024 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde ödenir.)
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek.
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı?
KPSS Ortaöğretim kaç soru, kaç dakika?
- Lise mezunu adaylar KPSS sınavında toplamda 120 soru ile karşılaşırlar. 60 soru Genel Yetenek, 60 soru Genel Kültür alanındandır. Adaylara 120 soru için verilen süre ise 130 dakikadır.
KPSS Ortaöğretim Konu ve Soru Dağılımı
- Türkçe = 30 Soru
- Matematik ve Geometri = 30 Soru
- Tarih = 27 Soru
- Coğrafya = 18 Soru
- Vatandaşlık = 9 Soru
- Güncel Bilgiler = 6 Soru
Genel Yetenek alanı kendi içinde Türkçe ve matematik-geometri olarak ayrılır. Genel Kültür alanı ise kendi içinde tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler olmak üzere 4’e ayrılır. Bu yazımızda KPSS ortaöğretim konu başlıklarını ve dağılımlarını aşağıda bulabilirsiniz.
2024 KPSS Ortaöğretim Türkçe konu başlıkları ve soru dağılımı
- Sözcükte Anlam
- Deyimler – Atasözleri
- Cümlede Anlam
- Paragrafta Yapı
- Paragrafta Anlam
- Paragrafta Anlatım
- Ses Bilgisi
- Yapı Bilgisi
- İsim (Ad)
- Sıfat (Ön Ad)
- Zamir (Adıl)
- Zarf (Belirteç)
- Edat (İlgeç)
- Bağlaç
- Fiil (Eylem)
- Fiilde Çatı
- Fiilimsiler (Eylemsiler)
- Ek Fiil
- Cümle Türleri
- Cümlenin Ögeleri
- Söz Öbekleri
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Anlatım Bozuklukları
- Sözel Mantık
- Temel Kavramlar
- Sayılar
- Bölme-Bölünebilme
- EBOB-EKOK
- Rasyonel Sayılar
- Ondalık Sayılar
- Birinci Dereceden Denklemler
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Oran-Orantı
- Problemler
- Kümeler
- İşlem
- Modüler Aritmetik
- Kartezyen Çarpım
- Bağıntı
- Fonksiyonlar
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Olasılık
- Sayısal Mantık
- Tablo-Grafik Okuma
- Daire-Sütun Grafiği
- Geometrik Kavramlar
- Doğruda Açılar
- Üçgende Açılar
- Üçgende Alan
- Üçgende Benzerlik
- Açı-Kenar Bağıntıları
- Özel Üçgenler
- Açıortay
- Kenarortay
- Çokgenler
- Dörtgenler
- Çember ve Daire
- Analitik Geometri
- Katı Cisimler
- İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
- Türk-İslam Tarihi
- İlk Türk İslam Devletleri
- Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
- Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
- Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
- Osmanlı Devleti Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemleri
- Trablusgarp Savaşı
- ve 2. Balkan Savaşları
- Dünya Savaşı
- Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
- Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
- Atatürk İlke ve İnkılapları
- Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar
- Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
- Türkiye’nin Coğrafi Konumu
- Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
- Türkiye’nin Fiziki Özellikleri
- Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
- Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
- Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
- Türkiye’de Sanayi ve Endüstri
- Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
- Bölgeler Coğrafyası
- Temel Hukuk Kavramları
- Anayasal Kavramlar
- Türk Anayasa Tarihi
- Temel Hak ve Ödevler
- Yasama
- Yürütme
- Yargı
- İdare Hukuku
- Uluslararası Örgütler