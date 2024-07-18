Lise KPSS olarak da bilinen ve iki yılda bir düzenlenen ortaöğretim sınavı 2024 etabı için başvuruların ne zaman alınacağı merak ediliyordu. ÖSYM'den 2024 Lise KPSS sınav takvimine ilişkin beklenen açıklama geldi.

ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

Genel Yetenek alanı kendi içinde Türkçe ve matematik-geometri olarak ayrılır. Genel Kültür alanı ise kendi içinde tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler olmak üzere 4’e ayrılır. Bu yazımızda KPSS ortaöğretim konu başlıklarını ve dağılımlarını aşağıda bulabilirsiniz.