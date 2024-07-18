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KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı? İşte 2024 Lise KPSS sınav takvimi

KPSS lise yani ortaöğretim mezunlarının katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Kamuda memur olmak isteyen lise mezunu vatandaşlar için İki yıl ara ile düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının başvuruları alınmaya başladı. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? Sınav başlama ve bitiş saati kaç? İşte 2024 Lise KPSS sınav takvimi!

10:18 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:19 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

Lise KPSS olarak da bilinen ve iki yılda bir düzenlenen ortaöğretim sınavı 2024 etabı için başvuruların ne zaman alınacağı merak ediliyordu. ÖSYM'den 2024 Lise KPSS sınav takvimine ilişkin beklenen açıklama geldi.

KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, Ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu. KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınmaya başladı.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim (Lise) başvuru ücreti ne kadar?

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ : 18-30 Temmuz 2024 (Ücret ödeme için son gün, 31 Temmuz 2024)

KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 130 dakika

KPSS SINAV ÜCRETİ : 350,00 TL

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ : 6-7 Ağustos 2024 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde ödenir.)

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek.

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı?

ÖSYM yaptığı duyuruyla KPSS lise sınavı için giriş belgelerinin erişime açıldığını belirtti. Adaylar, sınav yerlerini ve giriş belgelerine
adresinden ulaşabilecek.

KPSS Ortaöğretim kaç soru, kaç dakika?

  • Lise mezunu adaylar KPSS sınavında toplamda 120 soru ile karşılaşırlar. 60 soru Genel Yetenek, 60 soru Genel Kültür alanındandır. Adaylara 120 soru için verilen süre ise 130 dakikadır.

KPSS Ortaöğretim Konu ve Soru Dağılımı

Ortaöğretim KPSS
'nin
genel yetenek sınavı
nda
Türkçe ve Matematik testi
bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:
  • Türkçe = 30 Soru
  • Matematik ve Geometri = 30 Soru
Genel Kültür sınavı
nda,
Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi
ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.
  1. Tarih = 27 Soru
  2. Coğrafya = 18 Soru
  3. Vatandaşlık = 9 Soru
  4. Güncel Bilgiler = 6 Soru

Genel Yetenek alanı kendi içinde Türkçe ve matematik-geometri olarak ayrılır. Genel Kültür alanı ise kendi içinde tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler olmak üzere 4’e ayrılır. Bu yazımızda KPSS ortaöğretim konu başlıklarını ve dağılımlarını aşağıda bulabilirsiniz.

2024 KPSS Ortaöğretim Türkçe konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim Türkçe alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
  1. Sözcükte Anlam
  2. Deyimler – Atasözleri
  3. Cümlede Anlam
  4. Paragrafta Yapı
  5. Paragrafta Anlam
  6. Paragrafta Anlatım
  7. Ses Bilgisi
  8. Yapı Bilgisi
  9. İsim (Ad)
  10. Sıfat (Ön Ad)
  11. Zamir (Adıl)
  12. Zarf (Belirteç)
  13. Edat (İlgeç)
  14. Bağlaç
  15. Fiil (Eylem)
  16. Fiilde Çatı
  17. Fiilimsiler (Eylemsiler)
  18. Ek Fiil
  19. Cümle Türleri
  20. Cümlenin Ögeleri
  21. Söz Öbekleri
  22. Yazım Kuralları
  23. Noktalama İşaretleri
  24. Anlatım Bozuklukları
  25. Sözel Mantık
KPSS Ortaöğretim matematik konu başlıkları ve soru dağılımı
KPSS ortaöğretim Matematik-Geometri alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
  1. Temel Kavramlar
  2. Sayılar
  3. Bölme-Bölünebilme
  4. EBOB-EKOK
  5. Rasyonel Sayılar
  6. Ondalık Sayılar
  7. Birinci Dereceden Denklemler
  8. Basit Eşitsizlikler
  9. Mutlak değer
  10. Üslü Sayılar
  11. Köklü Sayılar
  12. Çarpanlara Ayırma
  13. Oran-Orantı
  14. Problemler
  15. Kümeler
  16. İşlem
  17. Modüler Aritmetik
  18. Kartezyen Çarpım
  19. Bağıntı
  20. Fonksiyonlar
  21. Permütasyon
  22. Kombinasyon
  23. Olasılık
  24. Sayısal Mantık
  25. Tablo-Grafik Okuma
  26. Daire-Sütun Grafiği
KPSS Ortaöğretim geometri konu başlıkları ve soru dağılımı
KPSS ortaöğretim Matematik-Geometri alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
  1. Geometrik Kavramlar
  2. Doğruda Açılar
  3. Üçgende Açılar
  4. Üçgende Alan
  5. Üçgende Benzerlik
  6. Açı-Kenar Bağıntıları
  7. Özel Üçgenler
  8. Açıortay
  9. Kenarortay
  10. Çokgenler
  11. Dörtgenler
  12. Çember ve Daire
  13. Analitik Geometri
  14. Katı Cisimler
KPSS Ortaöğretim tarih konu başlıkları ve soru dağılımı
KPSS ortaöğretim Tarih alanında toplamda 27 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
  1. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
  2. Türk-İslam Tarihi
  3. İlk Türk İslam Devletleri
  4. Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
  5. Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
  6. Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
  7. Osmanlı Devleti Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemleri
  8. Trablusgarp Savaşı
  9. ve 2. Balkan Savaşları
  10. Dünya Savaşı
  11. Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
  12. Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
  13. Atatürk İlke ve İnkılapları
  14. Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar
  15. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
KPSS ortaöğretim coğrafya konu başlıkları ve soru dağılımı
KPSS ortaöğretim coğrafya alanında toplamda 18 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
  1. Türkiye’nin Coğrafi Konumu
  2. Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
  3. Türkiye’nin Fiziki Özellikleri
  4. Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
  5. Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
  6. Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
  7. Türkiye’de Sanayi ve Endüstri
  8. Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
  9. Bölgeler Coğrafyası
KPSS ortaöğretim vatandaşlık konu başlıkları ve soru dağılımı
KPSS ortaöğretim Vatandaşlık alanında toplamda 9 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
  1. Temel Hukuk Kavramları
  2. Anayasal Kavramlar
  3. Türk Anayasa Tarihi
  4. Temel Hak ve Ödevler
  5. Yasama
  6. Yürütme
  7. Yargı
  8. İdare Hukuku
  9. Uluslararası Örgütler




#KPSS
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#KPSS Ortaöğretim Sınav
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