Ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Başvurular, oturumun seçilmesi ve sınav ücretinin yatırılması ile gerçekleşecek. Adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile yapacak. Peki, ortaöğretim KPSS yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…