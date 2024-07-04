Ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Başvurular, oturumun seçilmesi ve sınav ücretinin yatırılması ile gerçekleşecek. Adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile yapacak. Peki, ortaöğretim KPSS yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…
KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 18-30 Temmuz'da ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim yani lise sınavı 15 Eylül'de gerçekleşecek.
LİSE KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2 Temmuz'da başvuruları biten KPSS Önlisans oturumu için başvuru ücreti 350 lira olarak belirlenmişti.
2024 Ortaöğretim KPSS başvuru ücreti de ÖSYM tarafından sınav kılavuzu yayımlanınca netleşecek.
KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.