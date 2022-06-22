KPSS sınav takvimi 2022: KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

Lisans başvurularının tamamlanması sonrası kamuda memur olmak isteyen binlerce aday KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvurularını yapacak. ÖSYM takvimine göre; KPSS başvurusu ve sınav tarihleri belli olmuştu. Bu noktada; ön lisans başvuruları Ağustos’ta başlayacak olup ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayında yapılacak. Peki; Ön lisans ve ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS başvuruları ve sınav tarihleri 2022

2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.

2022-KPSS ÖN LİSANS

SINAV TARİHİ: 02.10.2022

BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022

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2022-KPSS ORTAÖĞRETİM

SINAV TARİHİ: 06.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022

2022-KPSS LİSANS(ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

SINAV TARİHİ: 06.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

SINAV TARİHİ: 07.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)

SINAV TARİHİ: 14.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022

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