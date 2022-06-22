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KPSS sınav takvimi 2022: KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2022 KPSS tarihlerini de böylece belli oldu. KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? 2022 KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans, DHBT sınavları ne zaman 2022?
KPSS 2022 takvimi

Lisans başvurularının tamamlanması sonrası kamuda memur olmak isteyen binlerce aday KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvurularını yapacak. ÖSYM takvimine göre; KPSS başvurusu ve sınav tarihleri belli olmuştu. Bu noktada; ön lisans başvuruları Ağustos’ta başlayacak olup ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayında yapılacak. Peki; Ön lisans ve ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS başvuruları ve sınav tarihleri 2022

2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.

2022-KPSS ÖN LİSANS

SINAV TARİHİ: 02.10.2022

BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022

2022-KPSS ORTAÖĞRETİM

SINAV TARİHİ: 06.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022

2022-KPSS LİSANS(ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

SINAV TARİHİ: 06.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

SINAV TARİHİ: 07.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)

SINAV TARİHİ: 14.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022

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