Ortaöğretim KPSS ne zaman? İşte 2022 Lise KPSS sınav tarihleri!

Lise KPSS olarak da bilinen ve iki yılda bir düzenlenen sınavın 2020 etabı için başvurularını tamamlayan adaylar, sınav tarihini merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu sona erdi. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. KPSS önlisans sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak. Peki
Ortaöğretim KPSS ne zaman? 2022 Lise KPSS sınav tarihleri!
- KPSS ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1-13 Eylül tarihleri arasında tamamlanan KPSS ortaöğretim başvurularının ardından, KPSS geç başvuruları da 21-22 Eylül tarihlerinde alındı.
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
- ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı. Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim kaç soru, kaç dakika?
- Lise mezunu adaylar bu sınavda toplamda 120 soru ile karşılaşırlar. 60 soru Genel Yetenek, 60 soru Genel Kültür alanındandır. Adaylara 120 soru için verilen süre ise 130 dakikadır.
KPSS Ortaöğretim Konu ve Soru Dağılımı
Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:
- Türkçe = 30 Soru
- Matematik ve Geometri = 30 Soru
Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.
- Tarih = 27 Soru
- Coğrafya = 18 Soru
- Vatandaşlık = 9 Soru
- Güncel Bilgiler = 6 Soru
Genel Yetenek alanı kendi içinde Türkçe ve matematik-geometri olarak ayrılır. Genel Kültür alanı ise kendi içinde tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler olmak üzere 4’e ayrılır. Bu yazımızda KPSS ortaöğretim konu başlıklarını ve dağılımlarını aşağıda bulabilirsiniz.
2022 KPSS Ortaöğretim Türkçe konu başlıkları ve soru dağılımı
KPSS ortaöğretim Türkçe alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
- Sözcükte Anlam
- Deyimler – Atasözleri
- Cümlede Anlam
- Paragrafta Yapı
- Paragrafta Anlam
- Paragrafta Anlatım
- Ses Bilgisi
- Yapı Bilgisi
- İsim (Ad)
- Sıfat (Ön Ad)
- Zamir (Adıl)
- Zarf (Belirteç)
- Edat (İlgeç)
- Bağlaç
- Fiil (Eylem)
- Fiilde Çatı
- Fiilimsiler (Eylemsiler)
- Ek Fiil
- Cümle Türleri
- Cümlenin Ögeleri
- Söz Öbekleri
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Anlatım Bozuklukları
- Sözel Mantık
2022 KPSS Ortaöğretim matematik konu başlıkları ve soru dağılımı
KPSS ortaöğretim Matematik-Geometri alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
- Temel Kavramlar
- Sayılar
- Bölme-Bölünebilme
- EBOB-EKOK
- Rasyonel Sayılar
- Ondalık Sayılar
- Birinci Dereceden Denklemler
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Oran-Orantı
- Problemler
- Kümeler
- İşlem
- Modüler Aritmetik
- Kartezyen Çarpım
- Bağıntı
- Fonksiyonlar
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Olasılık
- Sayısal Mantık
- Tablo-Grafik Okuma
- Daire-Sütun Grafiği
2022 KPSS Ortaöğretim geometri konu başlıkları ve soru dağılımı
KPSS ortaöğretim Matematik-Geometri alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
- Geometrik Kavramlar
- Doğruda Açılar
- Üçgende Açılar
- Üçgende Alan
- Üçgende Benzerlik
- Açı-Kenar Bağıntıları
- Özel Üçgenler
- Açıortay
- Kenarortay
- Çokgenler
- Dörtgenler
- Çember ve Daire
- Analitik Geometri
- Katı Cisimler
2022 KPSS Ortaöğretim tarih konu başlıkları ve soru dağılımı
KPSS ortaöğretim Tarih alanında toplamda 27 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
- İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
- Türk-İslam Tarihi
- İlk Türk İslam Devletleri
- Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
- Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
- Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
- Osmanlı Devleti Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemleri
- Trablusgarp Savaşı
- ve 2. Balkan Savaşları
- Dünya Savaşı
- Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
- Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
- Atatürk İlke ve İnkılapları
- Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar
- Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
2022 KPSS ortaöğretim coğrafya konu başlıkları ve soru dağılımı
KPSS ortaöğretim coğrafya alanında toplamda 18 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
- Türkiye’nin Coğrafi Konumu
- Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
- Türkiye’nin Fiziki Özellikleri
- Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
- Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
- Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
- Türkiye’de Sanayi ve Endüstri
- Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
- Bölgeler Coğrafyası
2022 KPSS ortaöğretim vatandaşlık konu başlıkları ve soru dağılımı
KPSS ortaöğretim Vatandaşlık alanında toplamda 9 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
- Temel Hukuk Kavramları
- Anayasal Kavramlar
- Türk Anayasa Tarihi
- Temel Hak ve Ödevler
- Yasama
- Yürütme
- Yargı
- İdare Hukuku
- Uluslararası Örgütler