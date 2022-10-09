Ortaöğretim KPSS ne zaman? İşte 2022 Lise KPSS sınav tarihleri!

Lise KPSS olarak da bilinen ve iki yılda bir düzenlenen sınavın 2020 etabı için başvurularını tamamlayan adaylar, sınav tarihini merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu sona erdi. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. KPSS önlisans sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak. Peki

Ortaöğretim KPSS ne zaman? 2022 Lise KPSS sınav tarihleri!

KPSS ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1-13 Eylül tarihleri arasında tamamlanan KPSS ortaöğretim başvurularının ardından, KPSS geç başvuruları da 21-22 Eylül tarihlerinde alındı.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı. Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim kaç soru, kaç dakika?

Lise mezunu adaylar bu sınavda toplamda 120 soru ile karşılaşırlar. 60 soru Genel Yetenek, 60 soru Genel Kültür alanındandır. Adaylara 120 soru için verilen süre ise 130 dakikadır.

KPSS Ortaöğretim Konu ve Soru Dağılımı

Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:

Türkçe = 30 Soru

Matematik ve Geometri = 30 Soru

Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

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Tarih = 27 Soru Coğrafya = 18 Soru Vatandaşlık = 9 Soru Güncel Bilgiler = 6 Soru

Genel Yetenek alanı kendi içinde Türkçe ve matematik-geometri olarak ayrılır. Genel Kültür alanı ise kendi içinde tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler olmak üzere 4’e ayrılır. Bu yazımızda KPSS ortaöğretim konu başlıklarını ve dağılımlarını aşağıda bulabilirsiniz.

2022 KPSS Ortaöğretim Türkçe konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim Türkçe alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

Sözcükte Anlam Deyimler – Atasözleri Cümlede Anlam Paragrafta Yapı Paragrafta Anlam Paragrafta Anlatım Ses Bilgisi Yapı Bilgisi İsim (Ad) Sıfat (Ön Ad) Zamir (Adıl) Zarf (Belirteç) Edat (İlgeç) Bağlaç Fiil (Eylem) Fiilde Çatı Fiilimsiler (Eylemsiler) Ek Fiil Cümle Türleri Cümlenin Ögeleri Söz Öbekleri Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları Sözel Mantık

2022 KPSS Ortaöğretim matematik konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim Matematik-Geometri alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

Temel Kavramlar Sayılar Bölme-Bölünebilme EBOB-EKOK Rasyonel Sayılar Ondalık Sayılar Birinci Dereceden Denklemler Basit Eşitsizlikler Mutlak değer Üslü Sayılar Köklü Sayılar Çarpanlara Ayırma Oran-Orantı Problemler Kümeler İşlem Modüler Aritmetik Kartezyen Çarpım Bağıntı Fonksiyonlar Permütasyon Kombinasyon Olasılık Sayısal Mantık Tablo-Grafik Okuma Daire-Sütun Grafiği

2022 KPSS Ortaöğretim geometri konu başlıkları ve soru dağılımı

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KPSS ortaöğretim Matematik-Geometri alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

Geometrik Kavramlar Doğruda Açılar Üçgende Açılar Üçgende Alan Üçgende Benzerlik Açı-Kenar Bağıntıları Özel Üçgenler Açıortay Kenarortay Çokgenler Dörtgenler Çember ve Daire Analitik Geometri Katı Cisimler

2022 KPSS Ortaöğretim tarih konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim Tarih alanında toplamda 27 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Türk-İslam Tarihi İlk Türk İslam Devletleri Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri Osmanlı Devleti Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemleri Trablusgarp Savaşı ve 2. Balkan Savaşları Dünya Savaşı Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi Atatürk İlke ve İnkılapları Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2022 KPSS ortaöğretim coğrafya konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim coğrafya alanında toplamda 18 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

Türkiye’nin Coğrafi Konumu Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü Türkiye’nin Fiziki Özellikleri Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları Türkiye’de Sanayi ve Endüstri Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm Bölgeler Coğrafyası

2022 KPSS ortaöğretim vatandaşlık konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim Vatandaşlık alanında toplamda 9 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

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Temel Hukuk Kavramları Anayasal Kavramlar Türk Anayasa Tarihi Temel Hak ve Ödevler Yasama Yürütme Yargı İdare Hukuku Uluslararası Örgütler

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