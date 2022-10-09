Özgün Ortaöğretim KPSS ne zaman? İşte 2022 Lise KPSS sınav tarihleri
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Ortaöğretim KPSS ne zaman? İşte 2022 Lise KPSS sınav tarihleri!

KPSS lise mezunlarının katılım sağladığı KPSS Ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. ÖSYM 2022 KPSS önlisans sınavına tamamladı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarları yayımlandı. Önlisans sınavının tamamlanmasıyla birlikte bu kez de ortaöğretim sınav takvimi merak edilir oldu. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? 2022 KPSS lise-ortaöğretim sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak, açıklanacak? İşte 2022 Lise KPSS sınav tarihleri!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? 2022 KPSS lise ortaokul sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

Lise KPSS olarak da bilinen ve iki yılda bir düzenlenen sınavın 2020 etabı için başvurularını tamamlayan adaylar, sınav tarihini merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu sona erdi. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. KPSS önlisans sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak. Peki

Ortaöğretim KPSS ne zaman? 2022 Lise KPSS sınav tarihleri!

  • KPSS ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1-13 Eylül tarihleri arasında tamamlanan KPSS ortaöğretim başvurularının ardından, KPSS geç başvuruları da 21-22 Eylül tarihlerinde alındı.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

  • ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı. Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim kaç soru, kaç dakika?

  • Lise mezunu adaylar bu sınavda toplamda 120 soru ile karşılaşırlar. 60 soru Genel Yetenek, 60 soru Genel Kültür alanındandır. Adaylara 120 soru için verilen süre ise 130 dakikadır.

KPSS Ortaöğretim Konu ve Soru Dağılımı

Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:

  • Türkçe = 30 Soru
  • Matematik ve Geometri = 30 Soru

Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

  1. Tarih = 27 Soru
  2. Coğrafya = 18 Soru
  3. Vatandaşlık = 9 Soru
  4. Güncel Bilgiler = 6 Soru

Genel Yetenek alanı kendi içinde Türkçe ve matematik-geometri olarak ayrılır. Genel Kültür alanı ise kendi içinde tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler olmak üzere 4’e ayrılır. Bu yazımızda KPSS ortaöğretim konu başlıklarını ve dağılımlarını aşağıda bulabilirsiniz.

2022 KPSS Ortaöğretim Türkçe konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim Türkçe alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

  1. Sözcükte Anlam
  2. Deyimler – Atasözleri
  3. Cümlede Anlam
  4. Paragrafta Yapı
  5. Paragrafta Anlam
  6. Paragrafta Anlatım
  7. Ses Bilgisi
  8. Yapı Bilgisi
  9. İsim (Ad)
  10. Sıfat (Ön Ad)
  11. Zamir (Adıl)
  12. Zarf (Belirteç)
  13. Edat (İlgeç)
  14. Bağlaç
  15. Fiil (Eylem)
  16. Fiilde Çatı
  17. Fiilimsiler (Eylemsiler)
  18. Ek Fiil
  19. Cümle Türleri
  20. Cümlenin Ögeleri
  21. Söz Öbekleri
  22. Yazım Kuralları
  23. Noktalama İşaretleri
  24. Anlatım Bozuklukları
  25. Sözel Mantık

2022 KPSS Ortaöğretim matematik konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim Matematik-Geometri alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

  1. Temel Kavramlar
  2. Sayılar
  3. Bölme-Bölünebilme
  4. EBOB-EKOK
  5. Rasyonel Sayılar
  6. Ondalık Sayılar
  7. Birinci Dereceden Denklemler
  8. Basit Eşitsizlikler
  9. Mutlak değer
  10. Üslü Sayılar
  11. Köklü Sayılar
  12. Çarpanlara Ayırma
  13. Oran-Orantı
  14. Problemler
  15. Kümeler
  16. İşlem
  17. Modüler Aritmetik
  18. Kartezyen Çarpım
  19. Bağıntı
  20. Fonksiyonlar
  21. Permütasyon
  22. Kombinasyon
  23. Olasılık
  24. Sayısal Mantık
  25. Tablo-Grafik Okuma
  26. Daire-Sütun Grafiği

2022 KPSS Ortaöğretim geometri konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim Matematik-Geometri alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

  1. Geometrik Kavramlar
  2. Doğruda Açılar
  3. Üçgende Açılar
  4. Üçgende Alan
  5. Üçgende Benzerlik
  6. Açı-Kenar Bağıntıları
  7. Özel Üçgenler
  8. Açıortay
  9. Kenarortay
  10. Çokgenler
  11. Dörtgenler
  12. Çember ve Daire
  13. Analitik Geometri
  14. Katı Cisimler

2022 KPSS Ortaöğretim tarih konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim Tarih alanında toplamda 27 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

  1. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
  2. Türk-İslam Tarihi
  3. İlk Türk İslam Devletleri
  4. Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
  5. Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
  6. Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
  7. Osmanlı Devleti Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemleri
  8. Trablusgarp Savaşı
  9. ve 2. Balkan Savaşları
  10. Dünya Savaşı
  11. Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
  12. Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
  13. Atatürk İlke ve İnkılapları
  14. Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar
  15. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2022 KPSS ortaöğretim coğrafya konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim coğrafya alanında toplamda 18 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

  1. Türkiye’nin Coğrafi Konumu
  2. Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
  3. Türkiye’nin Fiziki Özellikleri
  4. Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
  5. Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
  6. Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
  7. Türkiye’de Sanayi ve Endüstri
  8. Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
  9. Bölgeler Coğrafyası

2022 KPSS ortaöğretim vatandaşlık konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim Vatandaşlık alanında toplamda 9 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

  1. Temel Hukuk Kavramları
  2. Anayasal Kavramlar
  3. Türk Anayasa Tarihi
  4. Temel Hak ve Ödevler
  5. Yasama
  6. Yürütme
  7. Yargı
  8. İdare Hukuku
  9. Uluslararası Örgütler

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