2022 KPSS DHBT salon başkanı ve gözetmenlik başvurusu nasıl, nereden yapılır?

ÖSYM tarafından 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Bina Salon Görevleri duyurusu yapıldı. 27 Kasım'da gerçekleştirilecek KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) oturumunda salon başkanı ve gözetmen olarak görev yapacak öğretmenler için başlvurular başladı. Peki, KPSS DHBT salon başkanı ve gözetmen başvurusu nasıl yapılır?
KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN 2022?
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.
KPSS DHBT SALON BAŞKANI VE GÖZETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular ÖSYM Görevli web sitesi olan HTTPS://gis.osym.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılarak yapılabilir.
ÖSYM SALON BAŞKANI VE GÖZETMEN ÜCRETİ NE KADAR 2022?
ÖSYM Sınavında görev alacak olanlara ödenecek olan görev ücretleri şu şekilde olacak
Salon Başkanı ücreti: 340 TL
Gözetmen ücreti: 300 TL