2022 KPSS DHBT salon başkanı ve gözetmenlik başvurusu nasıl, nereden yapılır? KPSS DHBT sınavında görevlendirilmek üzere salon başkanı ve gözetmen başvuruları başladı. Öğretmenlerin başvurduğu sınav gözetmenlik ve salon başkanlığı için ÖSYM tarafından yeni bir sınav görev yeri başvurusu açıldı. 27 Kasım'da gerçekleştirilecek KPSS 2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı salon başkanı ve gözetmenlik başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM salon başkanı ve gözetmen ücretleri ne kadar 2022? İşte detaylar...

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