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2022 KPSS DHBT salon başkanı ve gözetmenlik başvurusu nasıl, nereden yapılır?

KPSS DHBT sınavında görevlendirilmek üzere salon başkanı ve gözetmen başvuruları başladı. Öğretmenlerin başvurduğu sınav gözetmenlik ve salon başkanlığı için ÖSYM tarafından yeni bir sınav görev yeri başvurusu açıldı. 27 Kasım'da gerçekleştirilecek KPSS 2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı salon başkanı ve gözetmenlik başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM salon başkanı ve gözetmen ücretleri ne kadar 2022? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS SALON VE GÖZETMEN BAŞVURUSU: ÖSYM DHBT salon başkanı ve gözetmenlik başvurusu nasıl yapılır, ücretleri ne kadar?
KPSS DHBT salon başkanı gözetmen

ÖSYM tarafından 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Bina Salon Görevleri duyurusu yapıldı. 27 Kasım'da gerçekleştirilecek KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) oturumunda salon başkanı ve gözetmen olarak görev yapacak öğretmenler için başlvurular başladı. Peki, KPSS DHBT salon başkanı ve gözetmen başvurusu nasıl yapılır?

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN 2022?

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS DHBT SALON BAŞKANI VE GÖZETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular ÖSYM Görevli web sitesi olan HTTPS://gis.osym.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılarak yapılabilir.

ÖSYM SALON BAŞKANI VE GÖZETMEN ÜCRETİ NE KADAR 2022?

ÖSYM Sınavında görev alacak olanlara ödenecek olan görev ücretleri şu şekilde olacak

Salon Başkanı ücreti: 340 TL

Gözetmen ücreti: 300 TL

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