KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların heyecanla beklediği 2025 KPSS süreci için takvim belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), resmi internet sitesinden yayımladığı sınav takvimiyle, KPSS başvuru ve sınav tarihlerini kamuoyuyla paylaştı. Adaylar şimdiden sınav hazırlıklarına hız verirken, başvuru sürecinin hangi tarihler arasında yapılacağı merak konusu haline geldi. Detaylar ve başvuru adımlarına dair bilgiler belli oldu.
ÖSYM’nin yayımladığı 2025 yılı sınav takvimi ile birlikte Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri de netlik kazandı. Devlet kadrolarında görev almak isteyen yüzbinlerce aday, sınav maratonuna hazırlıklarını sürdürürken başvuru sürecine odaklandı. KPSS Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarının ne zaman yapılacağı, başvuruların hangi tarihlerde alınacağı ÖSYM takviminde yer aldı. İşte, adım adım 2025 KPSS süreci...
2025 KPSS NE ZAMAN?
2025 KPSS A Grubu sınav takvimi belli oldu. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi oturumları ise 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2025 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
2025 yılında gerçekleştirilecek KPSS A Grubu (Genel Yetenek - Genel Kültür) ve Alan Bilgisi oturumlarına başvurular, 26 Haziran - 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların bu tarihler arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.