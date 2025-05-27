KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman?

ÖSYM’nin yayımladığı 2025 yılı sınav takvimi ile birlikte Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri de netlik kazandı. Devlet kadrolarında görev almak isteyen yüzbinlerce aday, sınav maratonuna hazırlıklarını sürdürürken başvuru sürecine odaklandı. KPSS Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarının ne zaman yapılacağı, başvuruların hangi tarihlerde alınacağı ÖSYM takviminde yer aldı. İşte, adım adım 2025 KPSS süreci...