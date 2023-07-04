KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2023-KPSS lisans sınavları ne zaman?
- 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,
- 2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,
- 2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.
KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans sınav giriş yerlerinin ne zaman erişime açılacağı ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak KPSS sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden 10 gün önce açıklanması bekleniyor.
KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.