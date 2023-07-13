KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2023 KPSS Lisans sınavı
için Temmuz ayının gelmesiyle geri sayım da başladı. Adaylar, 2023 KPSS sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Lisans öğrencilerine yönelik KPSS oturumları her yıl düzenleniyor. Peki KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Lisans sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? işte konu hakkında ayrıntılar.
2023-KPSS lisans sınavları ne zaman?
2023-KPSS lisans sınavları ne zaman?
- 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,
- 2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,
- 2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.
KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
KPSS 2023 sınav yerleri
için bekleyiş sona erdi. 2023-KPSS A grubu ve öğretmenlik genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar, sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren KPSS Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.
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2 saat önce