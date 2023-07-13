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2023 KPSS lisans sınav takvimi belli oldu: ÖSYM sınav yerlerini açıkladı

KPSS Lisans sınavı için geri sayım sürüyor. Devlet kurumlarında memur ya da sözleşmeli personel olarak atanmak isteyen adaylar KPSS sınavlarına katılıyor. Sınav bu yıl, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT alanlarında yapılacak. 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. KPSS sınav giriş yerleri açıklandı. İşte ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi PDF indir sorgulama ekranı.

14:13 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2023 KPSS Lisans sınavı
için Temmuz ayının gelmesiyle geri sayım da başladı. Adaylar, 2023 KPSS sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Lisans öğrencilerine yönelik KPSS oturumları her yıl düzenleniyor. Peki KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Lisans sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? işte konu hakkında ayrıntılar.

2023-KPSS lisans sınavları ne zaman?

  1. 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,
  2. 2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,
  3. 2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023 sınav yerleri
için bekleyiş sona erdi. 2023-KPSS A grubu ve öğretmenlik genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar, sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren KPSS Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM YKS başta olmak üzere KPSS, EKPSS, ALES, TUS, MSÜ, YDS- DGS-DUS, YÖKDİL sınavlarını gerçekleştirmekte. ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara girmek isteyen adaylar sınav başvuruları başta olmak üzere ÖSYM sınav merkezi tercihleri, ÖSYM sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

#KPSS 2023
#KPSS Sınav Giriş Yerleri
#KPSS Sınava Giriş Belgesi
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