KPSS iptal edilecek mi? KPSS ile ilgili son durum

KPSS lisans sınavının 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşmesinin ardından bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken, "KPSS sınavı iptal edilecek mi, son durum nedir? ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak?" soruları da merak kazandı.

2022 KPSS SORULARI ÇALINDI MI?

KPSS soruları incelemesi ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınması adayların KPSS iptali ihtimali üzerinde araştırmalara başlamasına neden oldu.

DDK müfettişleri ÖSYM Başkanlığı bünyesinde ilk incelemelerine başladı. DDK Başkanı Yunus Arıncı, lisans soruları hakkında ilk değerlendirmesini paylaştı!

Arıncı ; "İncelemeyi hemen başlattık. Daha önce de beyan ettiğim gibi problemli bir durum var görünüyor. İncelemenin ne kadar süreceği konusunda net bir şey söylememiz şimdilik mümkün değil.

; "İncelemeyi hemen başlattık. Daha önce de beyan ettiğim gibi problemli bir durum var görünüyor. İncelemenin ne kadar süreceği konusunda net bir şey söylememiz şimdilik mümkün değil. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ancak çok kapsamlı bir inceleme yapacağız. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına incelemeyi en kısa zamanda tamamlayacağız ve sonucu hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.

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2022 KPSS SINAVI İPTAL EDİLECEK Mİ?

KPSS lisans sınavı iptal yetkisi Devlet Denetleme Kurulu'nda olmadığından, bu karar DDK tarafından verilmiyor.

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Kararı veren kurul olmayacak ancak yapılan incelemeler sonucunda kopya olduğu düşünülen soruların sayısı fazla çıkarsa KPSS'nin iptali mümkün olacak.

DDK çalışmalarına ek olarak, ÖSYM ve YÖK çalışmaları da konuyla ilgili süreci devam ettiyor. Kararın kurulun incelemesi bitmeden verilmesi de ihtimallerden biri fakat sınavın iptal edilmesi durumunda yeni hazırlıkların tamamlanmasının ardından lisans oturumlarının tekrarı söz konusu olabilir.

Konuya dair çalışmaların tamamlanmasının ardından ve resmi açıklamaların yapılmasıyla birlikte, KPSS'de son durum haberimizde yer alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'KPSS' AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya dair hassasiyetlerini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

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"Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz."