Özgün KPSS iptal mi edildi? ÖSYM Başkanından KPSS ile ilgili son dakika açıklaması
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KPSS iptal mi edildi? ÖSYM Başkanı'ndan KPSS ile ilgili son dakika açıklaması!

ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2022 lisans oturumu sorularına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı verilmesi sonrasında son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. KPSS ile ilgili yaşanan gelişmelerin ardından adayar "KPSS iptal mi edildi? 2022 KPSS lisans, ÖABT, Ön lisans, Ortaöğretim, DHBT sınavları yapılacak mı, tarihleri ertelenecek mi?" gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Peki, 2022 KPSS sınavı iptal edilecek mi? KPSS ile ilgili alınan karar nedir? İşte konuya ilişkin yapılan son dakika açıklaması...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA: KPSS sınavı iptal edildi! ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak, ne zaman yapılacak?
KPSS iptal mi?

KPSS lisans sınavının 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşmesinin ardından bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken, "KPSS sınavı iptal edilecek mi, son durum nedir? ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak?" soruları da merak kazanmıştı. KPSS ile ilgili son dakika gelişmesini ÖSYM Başkanı duyurdu.

2022 KPSS SORULARI ÇALINDI MI?

KPSS soruları incelemesi ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınması adayların KPSS iptali ihtimali üzerinde araştırmalara başlamasına neden oldu.

DDK müfettişleri ÖSYM Başkanlığı bünyesinde ilk incelemelerine başladı. DDK Başkanı Yunus Arıncı, lisans soruları hakkında ilk değerlendirmesini paylaştı!

  • Arıncı; "İncelemeyi hemen başlattık. Daha önce de beyan ettiğim gibi problemli bir durum var görünüyor. İncelemenin ne kadar süreceği konusunda net bir şey söylememiz şimdilik mümkün değil.
  • Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ancak çok kapsamlı bir inceleme yapacağız. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına incelemeyi en kısa zamanda tamamlayacağız ve sonucu hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.

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2022 KPSS SINAVI İPTAL EDİLDİ

  • ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'KPSS' AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya dair hassasiyetlerini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz."

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