Özgün KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM 2022 KPSS sınav süresi ve saati hakkında bilgiler
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KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM 2022 KPSS sınav süresi ve saati hakkında bilgiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) Sınavı 101 sınav merkezinde bugün yapılıyor. ÖSYM 2022 KPSS kılavuzuna göre, adaylar, sabah oturumu olan Genel yetenek ve genel kültür sınavına ve öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna katılacak. Sınav salonuna açıklanan saatlerden sonra genler sınav binalarına alınmayacak. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS kaç dakika sürüyor, sınavda kaç soru sorulacak? KPSS sınav süresi ve saati hakkında bilgiler

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek? 2022 KPSS lisans sınav süresi kaç dakika, sınavda kaç soru soruluyor?
2022 KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS sınav süresi ve saati

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, bugün 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Peki, KPSS sınavı saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek? İşte, KPSS'ye girecek olan adaylar kadar ailelerinin de merak ettiği KPSS kaç dakika sürüyor sorusunun cevabı...

KPSS kaç dakika sürecek?

KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür sınavı, 18 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak. Sınav süresinin ilk 100 dakikası (1 saat 40 dakika) ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak olacak. Genel Yetenek testinde adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusu yöneltilecek.

KPSS genel kültür genel yetenek sınavında hangi sorular sorulacak?

Genel Kültür testinde 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler sorusu bulunacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek.

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ise 18 Eylül Pazar günü saat 14.45'te başlayacak. Toplam 100 dakika sürecek olan sınav 16.15'te sona erecek. Yine KPSS Eğitim Bilimleri oturumunun ilk 75 dakikası ve son 15 dakikası içinde salondan çıkmak yasak olacak.

KPSS eğitim bilimleri sınav süresi kaç dakika?

120 soru için adayların 130 dakikası olacak. Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

Sınav süresince adayların;

  1. Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
  2. Salondaki görevlilere soru sormaları,
  3. Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,
  4. Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
  5. Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları
  6. Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
  7. Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
  8. Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
  9. Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmalarıyasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır

Sınav süresinin bitmesi nedeniyle salon sınavgörevlilerinin soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını masa/sıra üzerinde bırakmalarını söylemeleri hâlinde iseadaylar, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon sınav görevlileri tarafından teslim alınıncaya kadar sınavsalonundan ayrılmamalıdır.

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