KPSS lisans soruları ne zaman açıklanır? KPSS 2022 Genel Yetenek – Genel Kültür soruları ve cevapları

31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlar bugün gerçekleştirilecek. Genel Yetenek – Genel Kültür sınavı ile başlayacak oturumlarda ilk sınav ardından “KPSS lisans soruları ne zaman yayınlanır” sorusu gündemde.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verilecek.

2022 KPSS Eğitim Bilimleri sınavı başlama saati kaç?

Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

KPSS sınavına saat kaçta girişler yasaklanacak?

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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KPSS soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı soruları ve cevap anahtarının sınav günü ya da bir gün sonrasında açıklanması bekleniyor. KPSS soru ve cevapları ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

2022 KPSS sınav soru ve cevapları için TIKLAYIN.

2022 KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

Öte yandan ertelenen oturumlar da 24 Eylül itibarıyla yapılacak. Bu kapsamda, 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül'de saat 10.15'te; Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

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2022 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ne zaman, saat kaçta?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

2022 ÖSYM KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre bu sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.

2022 KPSS önlisans sınavı ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

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