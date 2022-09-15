KPSS sınav günü il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık mı? Ankara Valiliği açıkladı

2022 KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. 2022 KPSSS genel yetenek ve genel kültür ile eğitim bilimleri sınavına girecek. Adayların sınava girebilmeleri için 2022-KPSS’nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya fotoğraflı geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu. Son dakika yaşanan aksilikler nedeniyle istenen bu belgeleri ibraz edemeyecek olan öğrenciler için nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak. Peki Ankara’da KPSS sınav günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?

KPSS sınav günü hangi nüfus müdürlükleri açık?

Ankara Valiliği, 18 Eylül ile 24-25 Eylül'de yapılacak 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS) katılacak adaylar için açık tutulacak ilçe nüfus müdürlüklerini duyurdu.

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Valiliğin açıklamasına göre, 2022-KPSS'ye katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için sınava giriş belgesi ile bir fotoğraf getiren adaylara, yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak Geçici Kimlik Belgesi verilecek.

2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının yapılacağı 18 Eylül'de, Altındağ, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak.

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri 24 Eylül'de 07.00-14.30, 25 Eylül'de 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

2022 KPSS ne zaman yapılacak?

2022 KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül'de yapılacak.

2022 ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacağı açıklandı.

2022 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman yapılacak?

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022 KPSS Ön Lisans Sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

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18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi.