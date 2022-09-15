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2022 YKS milli sporcu tercihleri başladı: ÖSYM YKS milli sporcu tercihleri nasıl yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) milli sporcu yerleştirme işlemleri için adaylardan tercihler alınmaya başlandı. Adaylar, en fazla 8 tercihte bulunabilecek ve başvuru süresi içerisinde tercihlerini değiştirebilecek. Peki 2022 YKS milli sporcu tercihleri nasıl, nereden yapılacak? YKS milli sporcu tercihleri ne zamana kadar yapılacak, son tarih ne zaman? İşte YKS milli sporcu tercih başvuru ekranı 2022:

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS milli sporcu tercih başvuru ekranı 2022: YKS milli sporcu tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak?
2022 YKS milli sporcu tercih başvuru ekranı:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-YKS kapsamında, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi başvuruları başladı.

2022 YKS milli sporcu tercihleri ne zamana kadar yapılacak?

Adaylar, yerleşmek istedikleri yükseköğretim programları için tercihlerini bugünden itibaren 21 Eylül'e kadar yapabilecek.

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, elektronik ortamda bireysel yapılacak tercihler işleme alınacak. Tercih işlemi, 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak yapacak.

Adaylar, en fazla 8 tercihte bulunabilecek ve başvuru süresi içerisinde tercihlerini değiştirebilecek.

Tercihlerle ilgili genel bilgiler ile tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşullarına, ÖSYM internet adresinden erişilebilecek.

  • ÖSYM 2022 YKS milli sporcu tercih başvuru ekranı

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