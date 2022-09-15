Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör ataması yaptı: İşte rektör ataması yapılan üniversiteler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre 17 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Rektör ataması yapılan üniversiteler arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi de var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun, Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın atandı. İşte 15 Eylül Resmi Gazete rektör ataması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

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