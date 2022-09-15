Türkiye İstatistik Kurumu başkan yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru oldu: İşte Ahmet Kürşad Dosdoğru hayatı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ataması yapılan isimler merak ediliyor. Atama kararlarına göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı. Peki Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, nereli kaç yaşında? Ahmet Kürşad Dosdoğru hangi görevlerde bulundu?

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