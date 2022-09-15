Türkiye İstatistik Kurumu başkan yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru oldu: İşte Ahmet Kürşad Dosdoğru hayatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Ahmet Kürşad Dosdoğru getirildi. Peki Peki Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, nereli kaç yaşında? Türkiye İstatistik Kurumu başkan yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru hangi görevlerde bulundu?
Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Ahmet Kürşad Dosdoğru 1978 yılında Yozgat'ta doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini alan Ahmet Kürşad Dosdoğru, mezuniyetinin ardından 2004 yılında TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.
2009 yılında Merkez teşkilat bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı'nda uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibariyle Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atandı. 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirildi.
İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Kürşad Dosdoğru evli ve iki çocuk babası.