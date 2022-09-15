Uzman öğretmenlik örnek sınav soruları yayınlandı: İşte Örnek soru kitapçıkları

Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuruları için geri sayım devam ediyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı uzman öğretmenlik örnek soruları yayınladı. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-13 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ikinci soru kitapçığı yayınlandı. Sınava katılacak olan öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları, ayrı ayrı yayınlandı. İşte Örnek soru kitapçıkları

Uzman öğretmenlik örnek sınav soruları yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na girecek adaylar, sınava yönelik 'ikinci örnek soru kitapçığı yayınlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan "Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları" ayrı ayrı paylaşıldı.

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Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos’ta yayımlanmıştı.

Uzman Öğretmenlik Sınavı ikinci örnek sınavı kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Başöğretmenlik Sınavı ikinci örnek sınavı kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Öğretmen kariyer basamakları kapsamında uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başladı. 20 bin 171'i uzman öğretmenlik, 308'i başöğretmenlik programı olmak üzere toplam 10 bin 479 öğretmenin devam ettiği eğitim programları sonrası Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başvuruları alınacak.

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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

Eğitim sonrası yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

Uzman ve başöğretmenlik sınavları ne zaman?

Sınavlar ise 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuları ne zaman açıklanacak?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

Öğretmenlerin sertifikaları ne zaman verilecek?

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

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