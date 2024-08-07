ÖSYM takviminde KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aldı. 2024 yılıda lisans düzeyinde KPSS uygulamaları tamamlandı ve sonuçlar için bekleyiş başladı. İşte, 2024 KPSS lisans sonuç tarihleri...
KPSS 2024 LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.
KPSS DHBT sınavı da 22 Eylül günü uygulanacak ve sonuçları ise 16 Ekim'de açıklanacak.
KPSS 2024 SINAV TAKVİMİ
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM 2024 SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.