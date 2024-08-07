ÖSYM takviminde KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aldı. 2024 yılıda lisans düzeyinde KPSS uygulamaları tamamlandı ve sonuçlar için bekleyiş başladı. İşte, 2024 KPSS lisans sonuç tarihleri...

KPSS 2024 LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024 LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS DHBT sınavı da 22 Eylül günü uygulanacak ve sonuçları ise 16 Ekim'de açıklanacak.