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KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM 2024 KPSS sonuç tarihini duyurdu!

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS'nin son oturumu olan ÖABT geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. ÖABT'nin de gerçekleşmesinin ardından KPSS sonuç tarihi adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafında paylaşılan tarihe göre KPSS sınav sonuçları için geri sayıma geçildi. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte 2024 KPSS lisans sonuç tarihi!

10:32 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
KPSS
KPSS

ÖSYM takviminde KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aldı. 2024 yılıda lisans düzeyinde KPSS uygulamaları tamamlandı ve sonuçlar için bekleyiş başladı. İşte, 2024 KPSS lisans sonuç tarihleri...

KPSS 2024 LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS DHBT sınavı da 22 Eylül günü uygulanacak ve sonuçları ise 16 Ekim'de açıklanacak.

KPSS 2024 SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM 2024 SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.


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