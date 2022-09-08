İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tıbbı gözetim altındı: Kraliçe Elizabeth’ın sağlık durumu nasıl?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık sorunları sebebiyle doktorları tarafından gözetim altına alındığı açıklandı. Bunun üzerine Prens Charles ve eşi de Balmoral'a hareket etti. Peki Kraliçe Elizabeth ölürse yerine kim geçecek? Kraliçe Elizabeth kimdir, kaç yaşında?

Kraliçe 2. Elizabeth sağlık durumu nasıl?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bir süredir sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Ülkenin yeni Başbakan'ı Liz Truss'ın tebrik kabulü sırasında dahi Balmoral'daki şatosundan ayrılamayan kraliçenin sağlık durumunun kötüleştiği açıklandı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti. Kraliçe rahat ve Balmoral'da kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

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Kraliçe 2. Elizabeth

İngiltere Başbakanı Liz Truss'dan Kraliçe açıklaması

İngiltere Başbakanı Liz Truss da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bütün ülke bu öğlen Buckingham Sarayı'ndan gelecek haberlerle derinden ilgilenecek. Benim ve İngiltere'deki insanların düşünceleri şu anda Kraliçe ve ailesiyle birlikte." paylaşımında bulundu.

96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi Elizabeth, geçen sonbahardan bu yana hareketlilik sorunları yaşıyor ve düzenli olarak baston kullanıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle son dönemlerde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in çocukları

2. Elizabeth'in kaç çocuğu var, çocukları kim?

BBC'nin haberine göre, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Camilla, 2. Elizabeth'in bulunduğu Balmoral Malikanesi'ne gitti.

Öte yandan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William da Balmoral'a gidiyor.

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İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın sözcüsü de çiftin İskoçya'ya seyahat edeceği bildirdi.

Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward'ın da Balmoral'a gitmesi bekleniyor.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirterek herkes gibi Kraliçe 2. Elizabeth'in iyileşmesini umduğunu söyledi.

Anglikan Kilisesi Canterbury Başpiskoposu Justin Welby de Kraliçe'ye dualarını gönderdiğini bildirdi.

Prens Charles

Kraliçe 2. Elizabeth ölürse yerine kim geçecek, İngiltere kralı kim olacak?

Yas dönemi sona erince muhtemelen bir yıl sonra Prens Charles, Kraliçe'nin yerine resmen tahta çıkacak. Bunun için görkemli bir tören düzenlecek. Prens Charles kral olduğunda farklı bir isim kullanacak. Ülkede paraların üzerindeki kraliçe resimleri de Prens Charles'inkilerle değiştirilecek. İngiliz marşı da değişecek. Ülkede kraliçenin simgelerinin yer aldığı polis ve asker kıyafetlerinin yanısıra pasaportlar da yenilenecek.

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Kraliçe Elizabeth

Kraliçe II. Elizabeth kimdir?

Kraliçe II. Elizabeth (Elizabeth Alexandra Mary Windsor), 21 Nisan 1926 tarihinde dünyaya geldi. 6 Şubat 1952’de babası Kral VI. George’un ölümü üzerine tahta geçen Kraliçe Elizabeth, 70 yıldır hükümdarlık koltuğunda oturuyor ve ülkeyi en uzun süre yöneten kraliçe unvanına sahip.

Kraliçe Elizabeth Philip Mountbatten

1952 yılında tahta çıktığında Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan'ın kraliçesi oldu. 2 Haziran 1953 tarihinde taç giyme töreni gerçekleştirildi ve bir ilk yapılarak tören televizyonda gösterildi. 1956'dan 1992 yılına kadar krallıkların sayısı değişti. Günümüzde Jamaika, Bahamalar, Grenada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Antigua ve Barbuda ile Saint Kitts ve Nevis'in de kraliçesidir.

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Kraliçe Elizabeth, 9 Eylül 2015'te dedesinin babaannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını geride bırakarak Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarih boyunca en uzun süre hüküm süre kraliçe oldu.

II. Elizabeth, kral VI. George'un ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. 21 Nisan 1926'da Londra'da babasının 17. Bruton-Street adresinde bulunan evinde doğdu. Çocukluğunda kendisini Lilibet diye çağırırlardı. Babasırahatsızlığı döneminde Elizabeth'in ziyaretleri moral veriyordu.

9 Kasım 1947'de Yunanistan ve Danimarka Prensi olan Kraliyet Deniz Kuvvetleri teğmenlerinden Philip Mountbatten ile nişanlandığı duyuruldu. 20 Kasım 1947'de Westminster Abbey'de evlendiler. Evlendikten sonra Philip, Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan dönemin Birleşik Krallık Kralı VI. George tarafından Duke of Edinburgh yani Edinburgh Dükü olarak atandı. Kraliçe ile Prens Philip'in Charles, Anne, Andrew ve Edward adlarını verdikleri dört çocukları oldu.

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İngiltere Kraliçesi Elizabeth

Kraliçe, eşi ile Kenya yolculuğu sırasında 6 Şubat 1952'de babasının öldüğü ve yerine kendisinin geçtiği haberini aldı. İlk Parlamento açış konuşmasını 4 Kasım 1952'de yaptı ve 1953 yılında resmî olarak taç giydi. Aynı zamanda babasının yerine İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı seçildi.

1936 yılında büyükbabası, kral V. George vefat edince amcası VIII. Edward kral ilan edildi. Amcasının tahttan feragat etmesi üzerine babası Prens Albert VI. George olarak tahta geçti. Kraliçe Elizabeth, erkek veliaht olmadığından babasından sonra ikinci veliaht oldu.