"Kredi kartı borç yapılandırma ne zaman başlayacak 2024? Kredi kartı borç yapılandırma başvuruları başladı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayınlanan karar kapsamında Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler, 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor. Diğer taraftan Öte yandan BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranında da değişikliğe gitti. Peki Kredi kartı borcu yapılandırma ne zaman başlayacak, taksitlendirme nasıl yapılır?

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER?

BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi.

Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

Konuyla ilgili detaylı bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı.

Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

İHTİYAÇ KREDİSİ VE KREDİ KARTI BORCU TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?

TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

Kredi kartı borcu yapılandırma sürecine yönelik detaylar henüz belli olmadı. Konuyla ilgili detaylar netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

ASGARİ ÖDEME ORANINDA LİMİTE GÖRE DEĞİŞİKLİK

BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranında da değişikliğe gitti.

Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

BDDK'nin adımlarıyla uyumlu şekilde TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak.

Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.

KREDİ YAPILANDIRMASINDA NE ÖDENECEK?

İhtiyaç kredisi çekerken 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunuyor.

Örnekle ilerlemek gerekirse 100 bin liralık ihtiyaç kredisini yüzde 4 faiz oranıyla kullanan birisi kredisini yapılandırmak istediğinde 60 aya kadar vade seçeneği sunulacak. Faiz oranı da en yüksek yüzde 3.11 olabilecek.

100 bin liralık kredinin 3 taksitini ödedikten sonra geriye kalan taksitleri ödeyemeyen kişi 9 taksiti yapılandırmak istediğinde geriye kalan mevcut ana parası 80 bin 383 lira oluyor. Geriye 9 ay ödemesi kalıyor ve mevcut taksit tutarı 11 bin 410 lira oluyor. Başka bir deyişle kredisini zamanında ödese toplam geri ödemesi 137 bin lira civarında gerçekleşiyor.

Kalan 9 taksit için yüzde 3.11 faiz oranıyla 60 ay vadeyle borçlanmak isterse kredi masrafları hariç aylık ödemesi 3600 lira civarında gerçekleşiyor ve toplam geri ödemesi 215 bin lira seviyelerine ulaşıyor.

Başka bir deyişle kredisini yapılandıran kişi uzun vadeye yayarsa 113 bin lira civarında fazladan ödeme yapmış oluyor.

Yine aynı örneklemeyle yola çıkarsak ve yapılandırma vadesini 12 aya indirirsek aylık ödemesi 8590 liraya denk geliyor ve toplam geri ödemesi kredi masrafları hariç 103 bin lirayı aşıyor ve yine yapılandırma yaptığı için 350 lira civarında fazla ödeme yapmış oluyor.

Yapılandırmada ödeyebileceğiniz maksimum tutarı hesaplayarak başvuru yapmanız lehinize olacaktır.

KREDİ KARTI YAPILANDIRMASINDA NELER OLACAK?

Kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyenler için de yüzde 3.11 faiz oranı ve 60 ay vade imkanı sunulacak.

Kredi kartına 200 bin lira borcu olan birisi borcunu taksitlendirmek istediğinde 60 ay vade seçeneğini kullanırsa aylık taksit ödemesi 9 bin lira civarında gerçekleşiyor. 200 bin liralık borcun geri ödemesi 535 bin liraya yaklaşıyor.

60 ay yerine 24 ay seçeneğini kullanırsa aylık taksitleri 13 bin 200 lira civarında gerçekleşiyor ve toplam geri ödemesi 316 bin lira seviyesinde oluşuyor.