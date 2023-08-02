BDDK'dan kredi kartı harcamalarında yeni taksit düzenlemesi geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik yeni adımlar attı. BDDK'nın yeni aldığı karara göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalara taksit yapılamayacak.

Hangi sektörlerde kredi kartı taksiti olmayacak?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı. Alınan karara göre; havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalara taksit yapılamayacak.

Kredi kartı taksit kalktı mı, kredi kartına en fazla kaç taksit olur?

Kurul ayrıca, ihtiyaç kredileri ve kredi kartıyla harcamalardaki artışı önlemeye yönelik de kararlar aldı. Bu doğrultuda, ihtiyaç kredileri, nakit çekim dahil kredi kartı harcamaları, taşıt kredilerinin bankaların sermaye yeterlilik ölçümündeki risk ağırlığı artırıldı. Bu krediler için risk ağırlığı yüzde 50 fazla ile hesaplanacak.

BDDK'nin kredi kartlarına taksit düzenlemesi şöyle:

Mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya indi.

TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu.

Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi.

Altın alımında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi.

Kredi kartı borçları 3 kat arttı

BDDK'nın 21 Temmuz haftasına ait verilerine göre, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarına olan toplam borç 2 trilyon 208 milyar 668 milyon liraya ulaştı. Tüketici kredilerindeki toplam borç 1 trilyon 401 milyar lirayı aşarken burada en çok payı 877 milyar 273 milyon lirayla ihtiyaç kredisi borcu oluşturdu. Düşük faizli olması nedeniyle vatandaşın son dönemde daha çok kullanmayı tercih ettiği bireysel kredi kartlarındaki toplam borç ise 807 milyar 273 milyon liraya çıktı.

BDDK nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de bankacılık sektörünü düzenlemek ve denetlemekle görevli olan bağımsız bir kurumdur. BDDK, 23 Haziran 1999 tarihinde kurulmuştur.

BDDK'nın görev ve yetkileri nelerdir?

BDDK'nın görev ve yetkileri şunlardır:

Bankaların kuruluş ve faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek Kredi sisteminin etkin çalışmasını sağlamak Tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak Finansal piyasaların gelişmesini ve istikrarını sağlamak

BDDK hangi faaliyetlerde bulunur?

BDDK, bu görev ve yetkilerini yerine getirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

Bankacılık mevzuatı hazırlamak ve uygulamak

Bankacılık denetimi yapmak

Bankacılık eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek

Bankacılık araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek

Bankacılık sektörüne ilişkin uluslararası ilişkileri yürütmek