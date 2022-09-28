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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık müjdeyi verdi: Kronik hastalara yüzde 5 ek ödeme olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki destek tutarımızı 850 TL - 1.250 TL’ye yükseltiyoruz” dedi. Bakan Yanık, sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarının müjdesini verdi. Peki kronik hastalara ne kadar ek ödeme yapılacak? Sağlık Raporu Bulunan Kronik Hastalara yüzde kaç ek ödeme olacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kronik hastalara ek ödeme ne zaman ne kadar yapılacak? Sağlık raporu bulunanlara yüzde kaç ek ödeme var?
Kronik hastalara ek ödeme ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı’nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, “Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL’ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL’ye yükseltiyoruz” dedi.

Sağlık Raporu Bulunan Kronik Hastalara Yüzde 5 Ek Ödeme Yapılacak
Sağlık Raporu Bulunan Kronik Hastalara Yüzde 5 Ek Ödeme Yapılacak

Kronik hastalara ne kadar ek ödeme yapılacak?

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını da belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek." dedi.

  • Yanık, "Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.
  • Açıklanan yeni sosyal yardım paketi içerisinde düzenli sosyal yardımlardan faydalanıcı ailelere sağlanan destek tutarlarında da artışlar yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, “Yardım programımızın tutarlarında yüksek oranlarda artışlar sağladık. 2022 yılında tutar artışı sağladığımız yardım programlarımız için ayırdığımız 6 milyar TL bütçemizi yıllık 11,5 milyar TL’ye yükselttik” dedi.

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