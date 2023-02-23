Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çeken Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı. İstanbul'da daha büyük bir hasar oluşacağını dile getiren Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Peki Küçükçekmece deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? İşte Küçükçekmece deprem risk tahmini...

Küçükçekmece deprem risk haritası ve riskli mahalleler, beklenen İstanbul depremi hakkında uzmanların açıklamalarından sonra daha da aratılmaya başlandı. Kuzey Anadolu Fay Hattında biriken gerilim sonucu olması beklenen Büyük Marmara Depremi endişesi 16 milyonda hissediliyor. İşte Küçükçekmece deprem riskli mahalleler listesi.

Küçükçekmece İlçesi Zemin Bağımlı Medyan En Büyük Yer İvmesi (PGA) Dağılımı

Küçükçekmece zemini depreme dayanıklı mı?

Küçükçekmece ilçesi, İstanbul iline bağlı; batısında Avcılar ve Küçükçekmece gölü kuzeyinde Başakşehir doğusunda Bahçelievler ve Bağcılar güneyinde Bakırköy ve Marmara Denizi ile komşu ve 37.75 km2 yüz ölçümüne sahiptir. İlçede 21 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 792.821’dir.

Küçükçekmece riskli ilçeler arasında mı?

İstanbul deprem haritası içinde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

Küçükçekmece deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?

Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor. Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

Uzmanların açıklamalarına göre Büyük Marmara Depremi'nden en çok Avrupa yakası etkilenecekken, Avrupa yakasında Marmara Denizi'ne yakın bölgeler depremi en şiddetli hissedecek bölgeler arasında. Özellikle Küçükçekmece Gölü güneyi ile Marmara Denizi Kuzeyi arasında kalan Avcılar - Küçükçekmece bölümü depremin en yoğun hissedileceği yerler arasında. Oradaki zeminin yeni zemine sahip olması, kayalık yer olmaması sebebiyle çok büyük tehlike arz ediyor.

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