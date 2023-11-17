|
Özgün

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binada büyük bir patlama oldu

Küçükçekmece'de 5 katlı binada doğalgaz kaynaklı patlama oldu. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

16:33 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 16:45 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Küçükçekmece'deki patlama

Küçükçekmece'deki patlama

Valiliği, Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 5 katlı binada doğalgaz kaynaklı patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece'deki patlamaya ilişkin İstanbul Valiliğin açıklama geldi

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.


#Küçükçekmece
#patlama
#istanbul
37 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. Bölüm ön izlemesi yayınlandı