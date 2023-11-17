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Marmara için 'fırtına' uyarısı geldi! İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova'ya yarın dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı. İstanbul, Bursa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da hafta sonu plan yapacak vatandaşlar fırtına uyarısının detaylarını merak ediyor. Marmara'da yarın hava nasıl olacak? Fırtına saat kaçta görülecek? 18 Kasım 2023 İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova gibi illeri kapsayan Marmara bölgesinde hava sıcaklıkları ve fırtına uyarısının detayları haberimizde.

14:58 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Marmara bölgesi

Marmara bölgesi

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), 19 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

MARMARA BÖLGESİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU





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#meteoroloji
#marmara bölgesi
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