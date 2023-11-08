Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncu kadrosunda kimler var?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Ne Zaman Başlıyor?
Dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor. “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” 13 Kasım Pazartesi günü TRT 1’de başlayacak.
TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncu kadrosu
Dizinin oyuncu kadrosunda şu şekilde:
- Uğur Güneş,
- Dilin Döğer,
- Mehmet Ali Nuroğlu,
- Kaan Çakır,
- Erdinç Gülener,
- Tuvana Türkay,
- Ekin Türkmen,
- Gökçe Akyıldız,
- Sezgin Erdemir,
- Ece Özdikici,
- Seda Yıldız
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncu ve karekterleri
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Konusu Nedir?
Birbirinden görkemli tarihi dizilerle sektöre damgasını vuran TRT 1, bu sezon da yepyeni bir diziyle iddiasını devam ettiriyor. TRT 1, bu kez bizi 10. yüzyıla götürüyor. İslam tarihinde çok önemli bir yere sahip olan ünlü komutan ve hükümdar Selahattin Eyyubi’nin Kudüs Fethi’ni, sinema diliyle ekranlara taşıyor. Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan Selahaddin Eyyubi’nin ilk fragmanı da yayınlandı. Fragmanda aksiyon sahnelerine bol bol yer verilirken, edilen bir dua, özellikle izleyenleri çok etkiledi. “Alem-i İslam, gölgende bir olsun. Zalimler, kılıcınla kahrolsun. Kudüs, sana yar olsun Selahaddin...”
Selahaddin Eyyubi Kimdir?
Selahaddin Eyyubi, 1137- 1193 yılları arasında yaşamıştır. Eyyubiler Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Onu tarihte ünlü bir şahsiyet haline getiren olay ise, 1187 yılında Kudüs’ü Haçlılardan geri almasıdır. 4 Temmuz 1187 tarihinde gerçekleşen Hıttin Muharebesi’nde, Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy’ı yenmmiş ve ordusunun büyük bir bölümünü yok etmiştir. Böylece, Kudüs üzerindeki 88 yıllık Hristiyan hakimiyetine son vermiştir. Selahaddin Eyyubi, üçüncü Haçlı Seferi’nde İngiliz Kralı 1. Richard’a (Aslan Yürekli Richard) yenilse de yaptığı antlaşmayla Kudüs’ü teslim etmemiştir. Daha sonra Mısır’ı almış ve kendini Mısır Sultan’ı ilan etmiştir. Hem hayatı boyunca hem de ölümünden sonra, her zaman “Kudüs Fatihi” olarak anılmıştır.