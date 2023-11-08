Birbirinden görkemli tarihi dizilerle sektöre damgasını vuran TRT 1, bu sezon da yepyeni bir diziyle iddiasını devam ettiriyor. TRT 1, bu kez bizi 10. yüzyıla götürüyor. İslam tarihinde çok önemli bir yere sahip olan ünlü komutan ve hükümdar Selahattin Eyyubi’nin Kudüs Fethi’ni, sinema diliyle ekranlara taşıyor. Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan Selahaddin Eyyubi’nin ilk fragmanı da yayınlandı. Fragmanda aksiyon sahnelerine bol bol yer verilirken, edilen bir dua, özellikle izleyenleri çok etkiledi. “Alem-i İslam, gölgende bir olsun. Zalimler, kılıcınla kahrolsun. Kudüs, sana yar olsun Selahaddin...”