|
Özgün

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ne zaman başlıyor? TRT 1’in yeni dizisi reytingleri alt üst edecek

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü, saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizi, Selahaddin Eyyubi'nin hayatını ve Kudüs'ün Haçlılardan kurtarılmasını konu alıyor. Peki Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Oyuncuları Kimler? İşte Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncu kadrosu.

16:55 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 17:08 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncu kadrosunda kimler var?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncu kadrosunda kimler var?

Diriliş Ertuğrul, Kutbul Ammare ve Payitaht Abdülhamid gibi tarihi dizileriyle bilinen TRT1 bu kez de
Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ile geliyor. TRT 1 ekranlarında yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanan “Kudüs Fatihi
” güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyonu ile sezonun en iddialı işleri arasında yerini şimdiden aldı. Peki Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Oyuncuları Kimler?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Ne Zaman Başlıyor?

Dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor. “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” 13 Kasım Pazartesi günü TRT 1’de başlayacak.

TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncu kadrosu

Dizinin oyuncu kadrosunda şu şekilde:

  • Uğur Güneş,
  • Dilin Döğer,
  • Mehmet Ali Nuroğlu,
  • Kaan Çakır,
  • Erdinç Gülener,
  • Tuvana Türkay,
  • Ekin Türkmen,
  • Gökçe Akyıldız,
  • Sezgin Erdemir,
  • Ece Özdikici,
  • Seda Yıldız

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncu ve karekterleri

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Konusu Nedir?

Birbirinden görkemli tarihi dizilerle sektöre damgasını vuran TRT 1, bu sezon da yepyeni bir diziyle iddiasını devam ettiriyor. TRT 1, bu kez bizi 10. yüzyıla götürüyor. İslam tarihinde çok önemli bir yere sahip olan ünlü komutan ve hükümdar Selahattin Eyyubi’nin Kudüs Fethi’ni, sinema diliyle ekranlara taşıyor. Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan Selahaddin Eyyubi’nin ilk fragmanı da yayınlandı. Fragmanda aksiyon sahnelerine bol bol yer verilirken, edilen bir dua, özellikle izleyenleri çok etkiledi. “Alem-i İslam, gölgende bir olsun. Zalimler, kılıcınla kahrolsun. Kudüs, sana yar olsun Selahaddin...”

Selahaddin Eyyubi Kimdir?

Selahaddin Eyyubi, 1137- 1193 yılları arasında yaşamıştır. Eyyubiler Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Onu tarihte ünlü bir şahsiyet haline getiren olay ise, 1187 yılında Kudüs’ü Haçlılardan geri almasıdır. 4 Temmuz 1187 tarihinde gerçekleşen Hıttin Muharebesi’nde, Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy’ı yenmmiş ve ordusunun büyük bir bölümünü yok etmiştir. Böylece, Kudüs üzerindeki 88 yıllık Hristiyan hakimiyetine son vermiştir. Selahaddin Eyyubi, üçüncü Haçlı Seferi’nde İngiliz Kralı 1. Richard’a (Aslan Yürekli Richard) yenilse de yaptığı antlaşmayla Kudüs’ü teslim etmemiştir. Daha sonra Mısır’ı almış ve kendini Mısır Sultan’ı ilan etmiştir. Hem hayatı boyunca hem de ölümünden sonra, her zaman “Kudüs Fatihi” olarak anılmıştır.


Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

Kuruluş Osman 4. sezona bomba gibi giriyor. 15 Haziran’da 98. bölüm ile sezon finali yapan Kuruluş Osman yeni sezona yine reytingleri alt üst edecek senaryo ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin 1. bölümünden beri Aygül karakterini canlandıran Buse Arslan, Demirci Davud karakterini canlandıran Ahmet Yenilmez ve Romanos karakterini canlandıran Erol Ozan Ayhan diziden ayrılmasından sonra yeni sezon oyuncuları da merak ediliyor. 5 Ekim 2022 Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil etti. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler? ATV Kuruluş Osman diziye katılan oyuncular kimler? İşte Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu ve karekterleri.



#Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
#trt 1
#Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Oyuncuları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti’de adaylık için müracat tarihleri açıklandı: Yoğun katılım bekleniyor! Gözler belediye başkanı aday adaylığı ücretlerinde