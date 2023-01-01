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Teşkilat Dizisi Yeni Sezon Oyuncu Kadrosu

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat’ın yeni sezon oyuncu kadrosu araştırılıyor. Haziran ayında 79. bölümüyle sezon finali yapan dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı. 3. sezon Teşkilat dizisinde rol alan Deniz Baysal'ın ayrılmasının ardından Murat Yıldırım’ın yeni partneri belli oldu. Dizinin bu sezon başrolünde Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat yer alacak. Teşkilat oyuncu kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:28 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Teşkilat yeni sezon oyuncu kadrosu

Teşkilat yeni sezon oyuncu kadrosu

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat’ın başlamasına sayılı günler kala yeni sezon oyuncu kadrosu dizi severler tarafından araştırılıyor. Deniz Baysal’ın sürpriz ayrılık kararıyla oyuncu arayışlarını sürdüren Teşkilat dizisi yeni sezonda Murat Yıldırım’ın partnerini buldu. Peki, Teşkilat’ta Deniz Baysal’ın yerine kim oynayacak? İşte Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu.

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Başrollerini Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda; Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Yunus Narin, Ebru Nil Aydın, Ela Naz Koçak, Sarp Levendoğlu, Selin Genç Ceyhun Mengiroğlu, Tuğçe Açıkgöz bulunuyor.

TEŞKİLAT YENİ SEZONA HANGİ OYUNCULAR KATILDI

Teşkilat dizisinin kadrosuna Ceyhun Mengiroğlu katıldı. Mengiroğlu, Neslihan'ın kardeşi Cihangir'i oynayacak. Cihangir babası Çetin’in karşı çıkmasına rağmen istihbaratçı olmuştur. Burak Arlıer‘in yönettiği dizide Neslihan’ın nişanlısı Gökhan’ı ise İlker Kızmaz oynayacak.

Deniz Baysal'ın ayrılmasının ardından bu rolü Aybüke Pusat üstlenecek.

TRT‘nin fenomen dizisine Sarp Levendoğlu (Pehlivan İbrahim) ve Selin Genç‘in (Sena) ardından bir başarılı oyuncu daha katıldı. Dizinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ın ayrılmasının ardından kadrosuya son olarak Tuğçe Açıkgöz katıldı.

DENİZ BAYSAL TEŞKİLAT DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

3 sezon yer aldığı Teşkilat dizisinden ayrılan Deniz Baysal, Show TV'de yayınlanacak olan "Ne Gemiler Yaktım" isimli projede yer alacak. Devrim Özkan ile oynayacak olan Baysal dizide bir çocuk annesi Yasemin rolüne hayat verecek.

TEŞKİLAT ZEHRA YOK MU, NEDEN YOK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat'tan ayrıldıktan sonra birçok projeden teklif alan Baysal'ın yeni adresi netleşti. Ay Yapım ile anlaşan Baysal, Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım'da 1 kız çocuğu annesi Yasemin rolüne hayat verecek. İki kadının sarsıcı hikayesini konu alan dizide Fidan rolüne ise Devrim Özkan oynayacak. Dizide aynı zamada Sezen Aksu şarkılarına yer verilecek.



#Teşkilat
#TRT 1
#Murat Yıldırım
#Aybüke Pusat
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