‘Teşkilat ne zaman başlıyor, hangi gün?’ sorusu eylül ayının gelmesiyle birlikte dizi severler tarafından sorgulanıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat Haziran ayında 79. bölümüyle sezon finali yapmıştı. 2 aylık aranın ardından Teşkilat dizisinin yakın takipçileri yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Dizinin son bölümünde Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar. Peki, Teşkilat yeni sezonu ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte detaylar.