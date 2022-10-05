Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, 2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinin devamı niteliğindedir. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Özge Törer, Çağrı Şensoy, Rüzgar Aksoy ve Yiğit Uçan yer almaktadır. Kuruluş Osman, yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni oyuncular ekledi. 99. bölüm fragmanı ekrana gelirken heyecan da zirveye ulaştı.

Kuruluş Osman yeni bölüm

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman Çarşamba aşamı var mı? ATV Kuruluş Osman dizisi yeni sezon 99. bölüm ile 5 Ekim Çarşamba günü 20.00'da yeni sezonuyla izleyiciyle buluşacak.

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Kuruluş Osman'a katılan oyuncular

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosu da dizinin başlıyor olması nedeniyle bir hayli merak ediliyor.

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosu

Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Özge Törer, Çağrı Şensoy, Rüzgar Aksoy ve Yiğit Uçan’ın yer aldığı dizi, yeni sezonda yepyeni hikayesi ve oyuncularıyla izleyici karşısına çıkacak. İşte Kuruluş Osman 4. sezon oyuncuları:

Kuruluş Osman Kantakuzenos kimdir?

Kuruluş Osman Kantakuzenos karekteri kim?

Hakan Yılmaz (Kantakuzenos) Bizans tahtının varislerinden birisidir.

Hakan Yılmaz kimdir?

Hakan Yılmaz (6 Aralık 1969, Rize), Türk oyuncu ve komedyen. İlk sahne deneyimini ilkokul 2. sınıfta Cimri ile Manav piyesinde yaşadı. Okul yıllarında Üstün Gürtuna’nın hocalığında folklor çalışmalarında bulundu. Lise yıllarında Çetin Cengiz’den modern dans dersleri aldı ve aynı salonda 3 yıl dans dersleri verdi.

Güzel sanatlar tiyatro bölümünü kazanamadı. Amatör tiyatro grupları ile okullarda çocuk oyunlarında oynadı ve askere gitti. Askerde 15 ay fotoğrafçılık ve animasyon ekibinde görev alıp gösteriler yaptı. Askerden sonra Antalya'ya yerleşti, orada Çizgi Tiyatrosu'nda 2 yıl oynadı ve televizyonda Çizgi Show adlı programda yer aldı. İstanbul'a dönüp Tevfik Gelenbe’nin tiyatro kursuna katılıp ders aldı.

Bir arkadaşı ile Star TV için skeç programı hazırladı. Ancak yayınlanacağı akşam Körfez Savaşı başladı ve program bugüne kadar hâlen yayınlanmadı. Oyunculuğa ara verip grafikerlik yaptı. 1994 yılında Boran Kaya'nın sunduğu İner misin? Çıkar mısın? adlı yarışma programında kendi yazdığı skeçlerde oyunculuk yaptı. 1995 yılında Televizyon Çocuğu adlı show programında oyunculuk yaptı, reklam filmlerinde oynadı. 1997 yılında Yangın Ayşe adlı dizide oynadı, 1998 yılında 120 bölüm Büyük Küçük Demeden adlı çocuk yarışma programını sundu. Reklam filmleri çekti. 1999 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2004 yılında sona eren Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide Teoman karakterini canlandırdı ve 490 bölüm oynadı.

2004 yılında Uy Başuma Gelenler adlı dizide oynadı. 2004-2005 sezonunda Sevgili Karım adlı tiyatro oyunu ile İstanbul ve Anadolu'da 75 oyun oynadı. İki çocuk babası olup 2011 yılında ilk eşinden boşanmıştır. Avrupa Yakası adlı dizide Osman Koçarslanlı karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Yahşi Cazibe adlı dizide Kemal Kükreyen karakterini oynadı.

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Kuruluş Osman Olof karekterini kim oynuyor?

Kuruluş Osman Olof karekteri kim?

Kuruluş Osman'da Olof karekterini Nihat Altınkaya oynuyor. Nihat Altınkaya, en son TRT 1 Teşkilat dizisinde Hulk rolünü oynamıştı. İşte ATV Kuruluş Osman Olof karekteri Nihat Altınkaya'nın biyografisi.

Nihat Altınkaya kimdir?

Nihat Alptuğ Altınkaya (d. 28 Eylül 1979, Karabük), profesyonel sporculuk yapmış Türk manken, fotomodel ve oyuncudur. 2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenmiş olan Altınkaya, 2012 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışma programının birincisi olmuştur. Ardından dizi hayatına kaldığı yerden devam etmiştir.

Nihat Altınkaya biyografisi

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979'da Karabük’te doğmuştur. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük’te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuresidir, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır.

Karabük Demir Çelik Lisesinde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübünde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır. On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış, Fenerbahçe Boks Kulübünde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. İstanbul’da yaşamaktadır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

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Nihat Altınkaya oyunculuk kariyeri

İstiklal Caddesi’nde yürürken tanıştığı kast ajansı sahibi “Gökçe Doruk Erten" sayesinde Funda Arar’ın ‘'Özledim’' şarkısının klibinde oynadıktan sonra iki kez mankenlik, iki kez de modellik yapmıştır. Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Altınkaya, Belçika ortak yapımı Turkuaz filmi dâhil üç sinema filminde başrolde, çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer almıştır. Sanatçı "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi almıştır. Kağan Erturan’ın ilk uzun metraj filmi olan En Mutlu Olduğum Yer filminde Ezgi Asaroğlu ile başrolü paylaşmıştır.

Kuruluş Osman Frigg karekterini kim oynuyor?

Kuruluş Osman Frigg karekteri kim, Frigg'i kim oyunuyor?

Kuruluş Osman'da Frigg karekterini İpek Karapınar oynuyor. İpek Karapınar, en son ATV’de yayınlanan Destan dizisinde Çolpan Hatun rolünü oynamıştı. İşte ATV Kuruluş Osman Frigg karekteri İpek Karapınar’ın biyografisi.

İpek Karapınar kimdir?

Azize İpek Karapınar, (d. 20 Mart 1984; Üsküdar, İstanbul) Türk oyuncu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarında keman eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, Köprü adlı dizide Aslı Yazıcı karakterini canlandırarak yaşadı.

Kuruluş Osman Bayındır Bey karekteri kim?

Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey) Çavuldur Obası'nın beyidir.

Kuruluş Osman Öktem Bey karekteri kim?

Kuruluş Osman'da Öktem Bey karekterini Kaan Yalçın oynuyor. Kaan Yalçın, en son ATV’de yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Sultan Alaeddin rolünü oynamıştı. İşte ATV Kuruluş Osman Öktem Bey karekteri Kaan Yalçın’ın biyografisi.

Kaan Yalçın kimdir?

Oyuncu / Müzisyen, Pop Müzik Şarkıcısı. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 20 Mayıs 1975, Ankara doğumlu. Bilkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu. Aynı zamanda müzisyendir, 2020 yılına kadar iki albümü yayımlanmıştır.

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Kaan Yalçın, müzik ve tiyatro çalışmaları yanı sıra 1996 yılından itibaren birçok film ve dizide rol aldı. Son yıllardaki rollerinden, 2018’de Beni Bırakma dizisinde Vedat, 2020 yılında oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ferdi karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürüyor.

Albümleri:

Sev Yeter (2019)

Canın Nasıl İsterse (2008)

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Kuaförde Bir Gün / Oyuncu - 2014

Kaan Yalçın Rol Aldığı Film ve Diziler:

Children of the Butterfly / Kelebegin Cocukları (Barış, Sinema Filmi 2021)

Bozkır Arslanı Celaleddin (Sultan Alaeddin, TV Dizisi 2021)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ferdi, TV Dizisi 2020)

Beni Bırakma (Vedat, TV Dizisi 2018-2020)

Komşular (Yavuz Çetiner, TV Dizisi 2017)

İkinci Şans (Erdal, Sinema Filmi 2016)

Bu Şehir Arkandan Gelecek (Ersan, TV Dizisi 2016)

Memur Muzaffer (TV Dizisi 2008)

Adanalı (Tecavüzcü Kaan, TV Dizisi 2008)

Leylan (Gökhan, TV Dizisi 2007)

Arka Sıradakiler (TV Dizisi 2007-2008)

Arka Sokaklar (TV Dizisi Tufan, 2006)

Beşinci Boyut (Çetin, TV Dizisi 2005)

Son Türbedar (TV Filmi 1996)

Kuruluş Osman Bengi Hatun karekteri kim?

Almila Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun) Öktem Bey'in karısı. Alçiçek'in annesi.

Kuruluş Osman Alçiçek Hatun kimdir?

Kuruluş Osman Alçiçek Hatun karekteri kim?

Miray Akay (Alçiçek Hatun) Öktem Bey'in kızı. Aktimur Bey'in sevdiği kişidir.

Kuruluş Osman Ülgen Hatun karekteri kim?

Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun)

Kuruluş Osman Dan karekterini oynayan kim?

Kuruluş Osman Dan karekteri kim?

Caner Nalbantoğlu (Dan)

Kuruluş Osman Erik karekteri kim?

Talat Can Büyükaltay (Erik)

Kuruluş Osman Frodi karekteri kim?

Kuruluş Osman'da Frodi karekterini Noyan Üzer oynuyor. İşte ATV Kuruluş Osman Frodi karekteri Noyan Üzer’in biyografisi.

Noyan Uzer kimdir?

Noyan Uzer, 26 Nisan 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Slav Dilleri ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Uzer televizyon ekranlarında kamera karşısına ilk olarak TV 8 ekranlarında yayınlanan Ütopya isimli yarışma ile geçmiştir. Daha sonra Kanatsız Kuşlar ve Savaşçı gibi dizilerde rol alan Noyan Uzer, şimdilerde Fox Play’de yayınlanan Gorbi dizisinde Gorbi karakterine hayat vermektedir. Noyan Uzer, 1.86 metre boyunda, 74 kilo ve Boğa burcudur.

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Noyan Uzer’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Gorbi (Gorbi) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Asker) (TV Dizisi)

2017 – Kanatsız Kuşlar (Tarık-Murat) (TV Dizisi)

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu (Ana karakterler)

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi. Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kocası. Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy): Umur Bey’in kızı. Osman Bey'in eşi. Şeyh Edebali (Seda Yıldız): Ahi teşkilatının lideri. Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebali’nin kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın baş hatun. Cerkutay Alp (Çağrı Şensoy): Komutan Balgay'ın eski nökeri. Osman Gazi'nin alpi. Turgut Alp (Rüzgar Aksoy): Namlı bir Türk alpi. Boran Alp (Yiğit Uçan): Osman Gazi'nin alpi.

Kuruluş Osman konusu ne?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu.

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı. Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna Osmanlılar yürüyüşün hikayesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.

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