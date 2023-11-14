TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 1. bölümü ile seyircinin karşısına çıktı. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, tarih kokan hikayesiyle izleyicileri derinden etkiliyor.

10 Kasım 1987 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro/ Oyunculuk Bölümü’nde eğitimine devam ederken 2011 yılında ‘Yeniden Başla’ TV dizisinde ilk kez kamera karşısına geçti. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi ve ‘Benim İçin Üzülme’ dizisinde Şiyar karakterine hayat verdi. 2013’te yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği ‘Tamam mıyız?’ filminde yer alan Uğur Güneş, aynı yıl ‘Şeytan-ı Racim’ filminde Emrah karakteri ile başrol oynadı. 2014 yılında yayınlanan ‘Urfalıyım Ezelden’ dizisi ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu; 2015 yılında ‘Seddülbahar 32. Saat’ dizisinde yer aldı. 2015 – 2016 yılında yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. 2017 yılında ‘İsimsizler’ dizisinde canlandırdığı Kaymakam Fatih karakteri ile başrolü üstlendi. Son olarak başrolünde yer aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi.