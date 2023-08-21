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Resmi Gazete'de yayımlandı! TCMB’den TL mevduata dönüş adımı

Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduatı azaltacak, Türk lirası mevduatları artıracak yeni düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Sadeleşme süreci kapsamında, yabancı para mevduattan KKM’ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave-indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Peki Kur Korumalı mevduatta ne değişti? İşte detaylar.

09:29 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Resmi Gazete kur korumalı mevduat hesabı değişikliği

Resmi Gazete kur korumalı mevduat hesabı değişikliği

Merkez Bankası, Türk lirası mevduatları artıracak, kur korumalı mevduatı azaltacak düzenlemeye gitti. Sadeleşme süreci kapsamında, yabancı para mevduattan KKM’ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave-indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Kur korumalı mevduat hesabına yeni düzenleme

TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Kur korumalı hesaplardan TL mevduata geçiş sağlanacak

Yapılan düzenlemelerle TL mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan TL mevduata geçiş sağlanarak KKM'nin azaltılması gözetiliyor. Böylece TL vadeli mevduat hesapları desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.


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#kur korumalı mevduat
#resmi gazete
#merkez bankası
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