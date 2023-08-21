Aile Bazlı Vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılıyor. Türkiye'de, SGK tarafından aylık olarak ödenen emekli maaşları, işsizlik maaşları, doğum yardımları, engelli maaşları gibi birçok sosyal yardım hizmeti verilmekte. Aile Destek Programı kapsamında şimde de vatandaşlık maaş ödemesi yapılacak. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 seçimleri öncesi ihtiyaç sahibi kişilere vatandaşlık maaşı verileceğini duyurmuştu. Müjde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Göktaş, şöyle devam etti: “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile Koruma Kalkanı Programı’yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız. Peki vatandaşlık maaşı ne zaman başlıyor? Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?