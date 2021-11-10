Kuran'da geçen erkek isimleri: Dini erkek isimleri

Kuran-ı Kerim inananlar için bir kılavuzdur. Günlük hayattaki kurallardan İslam dinine ait kurallara kadar tüm bilgiler Kuran'da mevcuttur. Anne baba olacak kişiler evlatlarına isim koyarken de Kuran'ı referans alarak isim arayışına girebilmekteler. Erkek ve kız çocukları için dini isimler ile Kuran'da geçen güzel anlamlı erkek isimleri yazımızda...
KURAN'DA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Adem
Yokluk, hiçlik, varlığın zıddı ve varlığın yaratılmasından önceki hal. Kuran’da “Ey benî-Âdem! (Ey Âdem Oğullları)” diye geçer.
Adil
Adaletli, hakkını veren, adaletli davranan, doğruluktan ayrılmayan, dürüst, eşit. Hz. Ömer’in lakabı (Allah’ın emirlerini hakkıyla uygulayan) Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.
Abdi
Bakara suresi'nde yer alan Abdi ismi, kulluk eden demektir.
Alim
Kur'an'da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamındadır.
Akif
İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen, Bir şeyde sebat eden. İ'tikafa giren. Direnen. M. Akif Er soy: Ünlü şair ve İstiklal Marşımızn yazarının adı.
Ahmet
Pek çok methedilmiş, övülmüş kimse.
Ali
Allah'ın güzel isimlerinden biri olan Ali adının iki farklı anlamı vardır. Ali isminin ilk anlamı yüce, üstün ve izzet sahibi olandır. Ali ismi aynı zamanda meşhur demektir.
Aziz
Kuran'ı Kerimde geçen isimlerden biri olan Aziz, küçük, büyük tüm günahlardan uzak duran, takva sahibi ve değerli manasına gelir.
Baki
Baki Allahın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.
Bedir
Ayın on dördüncü gecesindeki şekli, dolunay: Medine’de bir yer.
Bünyamin
Hazret-i Yusuf'un kardeşinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanır.
Cemil
Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allahın 99 isiminden biridir. Güzel anlamına gelmektedir.
Cihat (Cihad)
Allah yolundaki her türlü faaliyet ve hareketin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır.
Davut
Kur'ân-ı Kerim'de geçen 26. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Düzene uyan, güzel sesli anlamındadır.
Ensar
Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır.
İhsan
Bağışlama, bağışta bulunma.
İsa
Kur’ân’da geçen 36. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Kurtuluş, Allah kurtarsın, Allah’ın hizmetkârı.
İshak
Kur’ân-ı Kerim’de geçen 9. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Gülmek, gülen anlamlarına geliyor.
Samet
Ülkemizde yaklaşık 110 bin kişi Samet ismini taşıyor. Samet yüce, ulu, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan demektir.
Ekrem
Ekrem ismi, ''İkram'' kelimesi ile aynı kökten türemiştir. Bol bol nimet veren, karşılıksız rızıklandıran, en cömert anlamına gelen Ekrem, erkek çocuklarına verilebilecek isimler arasında yer alıyor.
Eyüp
Kur'ân-ı Kerim'de geçen 13. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Dert ve sıkıntılara sabreden: Sabır timsâli anlamındadır.
Furkan
Kur'ân’ın 25. Sûresinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Furkan Hak ile batılı ayıran, iyi ile kötü ve doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren anlamındadır.
İbrahim
Kur'ân-ı Kerim'de geçen 7. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. İnananların babası.
Halim
Halim, kolay kolay öfkelenmeyen, yumuşak huylu ve sakin anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 15 bin kişi Halim ismini taşıyor. Bu isimden türetilmiş olan Halime ismi ise, ülkemizde kız çocuklarına verilen popüler isimlerden biridir.
Halit
Halit “Sürekli, sonsuz, ebedî.” anlamına gelmektedir. Kökeni Arapça'dır.
Hamid
Kuran'ı Kerim'de geçen Hamid ismi, davranışları ve sözleriyle övgüyü hak eden manasına gelir. İsmin ''Hamit'' şeklinde kullanımı da yaygındır.
Kadir
Kur'an'da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayettede yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.
Lut
Hz. İbrahim'in peygamber yeğeni. Lut (a.s.) Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir.
Lokman
Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim.
Metin
Kur'an'da Zariyat suresinde geçen Metin ismi, sağlam demektir.
Musa
Dört büyük peygamberden biri olan Musa ismi, Kur'an'da birçok yerde geçmektedir.
Malik
Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.
Muhammed
Peygamber efendimizin ismi Muhammed, Kuran'ı Kerimin birçok suresinde geçer. Toplam 38 ayetten oluşan Muhammed Suresi ise Kuran'ın 47. suresidir. Muhammed, hem Allah tarafından elçi olarak gönderilmiş olan hem de övülen anlamına gelir.
Metin
Zariyat Suresinin 56. ayetinde geçen Metin ismi, kararlı, dayanıklı ve sebatkar anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 170 bin kişi Metin ismini taşımaktadır.
Kadir
Her şeye gücü yeten, mutlak kudret sahibi anlamına gelen Kadir, Allah'ın 99 isminden biridir. Bu isim ülkemizde ''Abdülkadir'' olarak da kullanılır. Abdülkadir ismi ise, her şeye gücü yeten Allah'ın kulu manasına gelir.
Melik
Mutlu, bahtiyar ve sevinçli kelimeleriyle eş anlamlı olan Melik, aynı zamanda mülk sahibi ve hükümdar manasına gelir.
Rıdvan
Kur'an'da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.
Resul
Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.
Ramazan
Bakara suresinde geçen Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir.
Sirac
Kur'an'da farkıı ayetlerde ismi geçen Sirac, aydınlık anlamındadır.
Süleyman
Peygamber isimlerinden biri olan Süleyman, huzur anlamındadır.
Selim
Maddî ve mânevî kusûru, noksanı olmayan: Sağlam, doğru.
Sefa (Safa)
Mekke'de bulunan mukaddes iki tepeden birinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Gönül şenliği, rahat, huzur, kedersizlik: Eğlence, neşe, zevk: Saflık, berraklık.
Yahya
Kuran-ı Kerim’de geçen 35. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır.
Yakup
Kuran’da geçen 11. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Koca; Sözüne güvenilir, mert; Sert, kolay bükülmez.
Yusuf
Kuran-ı Kerim’de geçen 12. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Güzelliğin sembolü: İnleyen, ah eden.
Yunus
Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.
Yasin
Kur'an'da yer alan sure isimlerinden biridir.
Veli
Kur'an'da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.
Zekeriya
Kuran’da geçen 34. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır.
Zülkarneyn
Kuran-ı Kerim'de geçen 33. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır.
Zülkifl
Kuran'da geçen 14. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Nasip ve kısmet sahibi.