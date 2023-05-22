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Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Bayram ikramiyesi emekliler için önemli. Bu sene zamlı olarak hesaplara yatan ikramiye genelinde detaylar araştırılıyor. Kurban Bayramı 28 Haziran itibarıyla başlayarak 4 gün sürecek. EYT sonucu emekli olanlar da ilk bayram ikramiyelerini geçen ay aldı. Kurban bayramında da alacaklar. Peki, kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

09:43 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Emekli ikramiyesi

Emekli ikramiyesi

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 TL' ye yükseltildi. Yeni

düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye yükseltildi. Geçtiğimiz

Nisan ayında Ramazan Bayramı ikramiyeleri 2 bin TL olarak ödenmişti. Peki, Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ HAZİRANIN KAÇINDA YATACAK?

Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Buna göre ikramiye 19-27 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Maaş işlemleri bu tarihe kadar yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de ilk emekli aylığıyla birlikte ikramiyesini alabilecek.

KİM NE KADAR ÖDEME ALACAK?

Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira verilecek.

Ölüm aylığı ya da iş göremezlik ödeneği alanlara da hisse/iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan bin 500, yüzde 50 olan bin, yüzde 25 olan 500 lira ikramiye alabilecek.



#emekli ikramiyesi
#kurban bayramı
#kurban bayramı ikramiyesi
26 dakika önce
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Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?