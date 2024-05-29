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Kurban Bayramı tatili belli oldu mu? 9 gün mü olacak? 2024 Kurban Bayramı tatil günleri

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatili için plan yapan kişiler tatil süresine ilişkin gelecek açıklamayı beklemeye başladılar. Yılın 2. dini bayramı Kurban'a ne kadar kaldı? 2024 Yılındaki Kurban Bayramı tarihleri dini takvimde yerini aldı. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı ayın kaçında başlayacak, kaçında bitecek? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte 2024 Kurban Bayramı tatili günleri...

14:55 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kurban bayramı tatili
Kurban bayramı tatili

Kurban Bayramı tarihleri 2024 Diyanet takvimi ile belli oldu. Bu sene haziran ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatilinin, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 9 gün olmasını bekleyenler yapılacak resmi açıklamalara kilitlendi. Arefe günü ile beraber toplamda dört buçuk gün olan Kurban Bayramı, uzatıldığı zaman 9 günlük tatili kapsıyor.

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

15 Haziran CUMARTESİ: AREFE GÜNÜ

16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ?

Antalya’da turizmciler, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

Bayram tatilinin uzatılması halinde 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri de tatil olacak. Böylece Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak. Ancak bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YIL SONUNA KADAR ÇALIŞANLARI 3 RESMİ TATİL BEKLİYOR

Ramazan ve Kurban Bayramı dışında milli ve kültürel öneme sahip günler de resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs resmi tatilleri geride kalırken özel sektör ve kamu kurumu çalışanlarını 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatilleri bekliyor. Takvim ise şu şekilde;

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (pazartesi)

30 Ağustos Zafer Bayramı (cuma)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Salı)



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12 saat önce
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