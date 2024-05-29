Kurban Bayramı tarihleri 2024 Diyanet takvimi ile belli oldu. Bu sene haziran ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatilinin, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 9 gün olmasını bekleyenler yapılacak resmi açıklamalara kilitlendi. Arefe günü ile beraber toplamda dört buçuk gün olan Kurban Bayramı, uzatıldığı zaman 9 günlük tatili kapsıyor.

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

15 Haziran CUMARTESİ: AREFE GÜNÜ

16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ?

Antalya’da turizmciler, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

Bayram tatilinin uzatılması halinde 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri de tatil olacak. Böylece Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak. Ancak bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YIL SONUNA KADAR ÇALIŞANLARI 3 RESMİ TATİL BEKLİYOR

Ramazan ve Kurban Bayramı dışında milli ve kültürel öneme sahip günler de resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs resmi tatilleri geride kalırken özel sektör ve kamu kurumu çalışanlarını 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatilleri bekliyor. Takvim ise şu şekilde;

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (pazartesi)

30 Ağustos Zafer Bayramı (cuma)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Salı)







