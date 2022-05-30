Özgün Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü olacak?
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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü olacak?

Diyanet İşleri dini günler takvimini yayımlamıştı. Dini takvime göre Kurban Bayramı tarihi de belli oldu. 4 gün olarak kutlanan Kurban Bayramı'nın 9 gün olup olmayacağı merak kazandı. Peki, bu yıl bayram hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün olacak? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 2022 Kurban bayramı tatil açıklaması..
Kurban bayramı tatili 2022

2022 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı için kısa bir zaman kala bir çok kişi bayram tatili planı yapabilmek için, bayrama kaç gün kaldığını merak ediyor. Diyanet tarafından yayımlanan dini takvime göre, 2022 Kurban Bayramı tarihi belli oldu.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Temmuz ayında kutlanacak. Arefe günü 8 Temmuz Cuma.

KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 9 TEMMUZ CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 10 TEMMUZ PAZAR

KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 11 TEMMUZ PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ: 12 TEMMUZ SALI

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı birinci günü Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatili arefe gününün yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün olarak kabul edilmiştir. Bu sene bayramın ilk iki günü hafta sonuna denk geliyor.

Çarşamba ve Perşembe günleri için tatil kararı verilirse bayram tatili 9 güne çıkmış olacak. Bu kararın verilmemesi durumundaysa çalışanlar yine 2 gün senelik izin kullanarak 9 gün tatil yapabilecekler.


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