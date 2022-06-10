Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü olacak? 2022 Kurban bayramı tatili tarihleri

2022 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı için kısa bir zaman kala bir çok kişi bayram tatili planı yapabilmek için, bayrama kaç gün kaldığını merak ediyor. Diyanet tarafından yayımlanan dini takvime göre, 2022 Kurban Bayramı tarihi belli oldu.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Temmuz ayında kutlanacak. Arefe günü 8 Temmuz Cuma.

KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 9 TEMMUZ CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 10 TEMMUZ PAZAR

KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 11 TEMMUZ PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ: 12 TEMMUZ SALI

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı birinci günü Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatili arefe gününün yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün olarak kabul edilmiştir. Bu sene bayramın ilk iki günü hafta sonuna denk geliyor.

Çarşamba ve Perşembe günleri için tatil kararı verilirse bayram tatili 9 güne çıkmış olacak. Bu kararın verilmemesi durumundaysa çalışanlar yine 2 gün senelik izin kullanarak 9 gün tatil yapabilecekler.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

KURBAN FİYATLARI NE KADAR 2022?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılki kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 500 TL, yurt dışında 1800 TL olarak belirlendi.

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