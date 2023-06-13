2023 Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurban hisse fiyatları ve küçükbaş kurban fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Konuya ilişkin açıklama ise Türkiye Kasaplar Federasyonu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından geldi. Peki kurban hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar.

2023 KURBAN HİSSE FİYATI NE KADAR, HİSSE BAŞI KAÇ KG ET DÜŞER?

Kurbanlık Hisse Fiyatları

Büyükbaş 1/7 hisse fiyatının 2023 yılı verilerine göre ortalama 12-15 bin TL olabileceği belirtilmektedir. 20 ila 23 kg arasında bir et miktarına karşılık gelmektedir.

Türkiye Kasaplar Federasyonu kurbanlık fiyatları 2023 listesi:

Küçükbaş hayvanlar 7.000 TL

Büyükbaşlar 84.000 TL

Türkiye Diyanet Vakfı verilerine göre 2023 kurban vekalet ücretleri:

Vekaleten yurt içi kurban bağışı 1 adet için: 5.950 TL

Vekaleten yurt dışı kurban bağışı 1 adet için: 2.750 TL olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir.

2023 KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR? DİYANET AÇIKLADI

Kurban vekalet ücreti ile ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz"

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba olarak açıklandı.

27 Haziran 2023 Salı Kurban Bayramı Arefe Günü

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)



