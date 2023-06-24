Kurban kestikten sonra ne namazı kılınır, nasıl niyet edilir?

2023 Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber bugünün önemi ve faziletinden istifade etmek isteyen Müslüman vatandaşlar kurban kesme ibadetini yerine getirecek. Peki kurban kestikten sonra namaz kılınır mı, ne namazı kılınır? İşte cevaplar.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NE NAMAZI KILINIR?

Kurban kesildikten sonra 2 rekât teşekkür namazı kılınır. Şükür namazı veya teşekkür namazına niyet edilerek namazda Fâtiha-i şerîfe’den sonra birinci rekâtte 1 Kevser Sûresi (İnnâ a‘taynâ...), ikinci rekâtte 1 İhlâs Sûresi (Kul hüvallâhü ehad...) okunur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki:

“Kurbanınızı kestiğinizde elinizdeki bıçağı bırakın. Sonra iki rekât namaz kılın. Müslümanlardan hangisi bu iki rekât namazı kılıp Allâhü Teâlâ’dan bir şey isterse, Allâhü Teâlâ, o kimseye elbette istediği şeyi verir.”

Namazdan sonra: “Yâ Rabbi! Bu kurban sendendir, sanadır ve senin rızan içindir. Lütfunla ve kereminle Halîl’in İbrâhim aleyhisselâm ve İsmâîl aleyhisselâm’dan ve Habîb’in Muhammed Mustafâ sallallâhü aleyhi ve sellem’den kabul ettiğin gibi fazlın, lütfun ve kereminle şu âciz kulundan da kabul et; yâ Ekrame’l-Ekramîn!..” diye dua edilir, din ve dünya saadeti istenir.

KURBAN KESMEYE DAİR BAZI MESELELER

Bir kimsenin, emanet hayvanı, rehin hayvanı ve almaya vekil olduğu hayvanı, kendisi için kurban kesmesi câiz olmaz.

Kocası, hanımının veyahut hanımı, kocasının kurbanını, izni olmayarak kendisi için kesse câiz olmaz. Kıymetini vererek razı etse de câiz olmaz.

İki kimseden biri, diğerinin kurbanını -kendisinin zannederek- yanlışlıkla kestikten sonra, etini yemeden, sahipleri kurbanlarını bilip alsalar, câiz olur.

Etini yedikten sonra fark ederlerse helâlleştikleri takdirde yine câiz olur. Helâlleşemezlerse birbirlerine kurban bedellerini öderler, aldıkları bedelleri de sadaka olarak verirler.

Bir kimse, üzerine vacip olan kurbanını kesmeye niyet etse ve sevabını da vefat etmiş bir kimseye bağışlasa bu kurbanı kesmekle kurban borcunu ödemiş olur, sevabı da vefat edene ulaşır.















