Kurban bıçaklarının keskin olması gerektiğine de dikkat çeken Bıçakçı, "Kurban bıçakları kesim bıçakları, yani boğazlama denilen bıçaklar, sıyırma bıçağı, yüzme bıçağı diye 3-4 gruba ayrılıyor. Ama ne olursa olsun kurbanın bilinçli kişiler tarafından kesilmesi lazım ve bıçağın da keskin olması lazım. Kurban normal bir hayvan kesimi değil. Bıçak keskin olacak iş bitecek. Bıçağın keskin olması demek hayvana acı vermemek demek. Kurbanı mundar etmemek demek. Her bıçak ile her hayvan kesilmez. Bıçağın üslubu olsun, tutma şekli olsun. Önemli olan hayvana eziyet etmemek, hayvana can çekiştirmeden bir seferde o boğazı almak. Her yerden bıçak alınmak mesele marketten bıçak alınmaz. Bu peynir değil, domates değil. Markete nasıl iyi bir ustanın bıçağı düşer ki. Biz 1 yıl boyunca iyi bıçak topluyoruz, sonra kurbanda satışa sunuyoruz" diye konuştu.