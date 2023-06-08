Bayramı’na adım adım yaklaştığımız bu günlerde birçok kişiyi kurban telaşı sardı. Kendi başına kurban kesebilecek olanlar kurbanı nasıl ve nerede kestireceğini çoktan planlamaya başladı bile.

verecek olanların ise “kurban vekâleti nasıl verilir” sorusu aklını meşgul ediyor.