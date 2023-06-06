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Kurban pazarları ne zaman kurulacak?

Kurban Bayramı için sayılı günler kala kurbanlık fiyatları 2023 netleşmeye başladı. Kurban Bayramı süresince kurulacak kurban pazarlarında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık alacak. Kurban pazarları bayramdan önce kuruluyor. Peki, 2023 Kurban bayramı için kurban pazarları ne zaman kurulmaya başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir kurban pazarları ile ilgili gelişmeler...

17:33 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Kurban pazarları

Kurban pazarları

Kurban bayramı 2023 yılında 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurbanlık alacak olanlar ise hayvan pazarlarının ne zaman kurulacağını, kurbanlıkların ne zaman büyükşehirlere geleceğini araştırmaya başladı.

KURBAN PAZARLARI NE ZAMAN KURULACAK?

İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri bayramdan 15 gün önce başlayacak. Böylelikle 14 Haziran civarında hayvan pazarları kurulmuş olacak. Vatandaşlar, belirlenen kurban satış yerlerine giderek satın alabilecek.

KÜÇÜKBAŞ (KOÇ, KOYUN) VE BÜYÜKBAŞ (TOSUN, DANA) KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR?

Kurban Bayramı’na sayılı gün kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.

2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti. Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.

Yardımcı, “Fiyatlar biraz geçen seneyi aratıyor. Yem ve besicilik maliyetlerinden dolayı fiyatlar arttı, ancak anormal değil. Geçen sene ete hiç zam olmadı. Daha yeni yüzde 100 zam geldi. Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında" dedi.

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

Et fiyatlarının piyasa koşullarına göre normal olduğunu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan spekülasyonlara vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydeden Osman Yardımcı, aile işletmelerinin desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Avrupa'da aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yardımcı, bu yöntemin en hızlı şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



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