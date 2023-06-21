Kurbanlık hayvanlar kontrolden geçiyor
28 Haziran-1 Temmuz tarihlerindeki Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye'deki hayvan hareketlerinde önemli artış yaşanıyor. Farklı illerden getirilen kurbanlık hayvanlar İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan veteriner hekimler tarafından sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından tesise alınıyor. Modern Hayvan Pazarı’nda besiciler, bayramdan önce başladıkları satışlarını bayramın ilk gününe kadar sürdürebilecek.
İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından hayvanların küpe numarasına, pasaportuna ve sevk belgelerine bakılıyor ve sağlıklı olup olmadıkları kontrol ediliyor. Kurbanlık alacak olan vatandaşlar için de çalışma başlatan İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı’na gitmek isteyenler için ring servisi hizmeti sunuyor. İzmit Belediyesinin kurban pazarına giden ring servisleri; Milli İrade Meydanı Yanyol, Şehit Rafet Karacan Bulvarı, Kandıra Sapağı, E-5 Karayolu, Kandıra Yolu, Solaklar Sapağı ve Modern Hayvan Pazarı güzergahını takip ediyor. Saat 11.00’de Milli İrade Meydanı’ndan harekete başlayacak ring servisleri son olarak saat 16.00’da İzmit’e doğru dönüşe geçecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde denetimleri artırdı. Kurbanlık sevk işlemleri azami dikkatle takip ediliyor. Satın alınacak kurbanlık hayvanın bilgileri küpe numarasıyla "Tarım Cebimde" mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerindeki Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye'deki hayvan hareketlerinde önemli artış yaşanıyor. Özellikle büyük şehirlere yüksek miktarda kurbanlık hayvan sevki sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkedeki küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığının Kurban Bayramı için yeterli düzeyde olduğunun altını çiziyor.
Kurbanlık hayvan bilgileri sorgulama nasıl yapılır?
"Tarım Cebimde" uygulamasını indirenler, tüm kullanıcılara açık küpe sorgulama özelliğiyle küpe numarasını girerek büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar ile ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşabiliyor. Şu 3 adımla kurban hakkında bilgi edinebiliyor:
- 1- https://tarimcebimde.tarimorman.gov.tr adresinden veya aşağıdaki kare kodu okutularak "Tarım Cebimde" mobil uygulaması cep telefonuna indirilir.
- 2- "Hayvansal Üretim" ana menüsünden “Küpe Sorgulama” alt menüsü seçilir.
- 3- Gelen menüde büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapıldıktan sonra satın alınmak istenen hayvanın küpe numarası girilerek "Sorgula” butonuna tıklanır. Gelen sonuçlarda hayvanın yaşı, türü, ırkı ve aşıları hakkında tüm bilgiler görülebilir.