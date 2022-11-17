Kuruluş Osman 104. son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 104. bölüm özeti izle

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 104. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 104. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 104. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 104. ve en son yayınlanan bölümü

KURULUŞ OSMAN 104. SON BÖLÜM ÖZETİ

Olof ve adamlarının, Konur Alp'in saklandığı madeni bulması ve ardından Osman Bey ile Alplerinin madendeyken patlatmaları sonrası Osman Bey ve Alplerinin durumu merak konusudur. Osman ve Alpleri bu mağaradan nasıl çıkacaktır? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Alplerinden Osman Bey'i bulmasını ister. Bala Hatun, Osman Bey'in ardına düşer.

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KURULUŞ OSMAN 104. BÖLÜM FULL İZLE

KURULUŞ OSMAN 105. BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit (Osman Bey),

Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun),

Seda Yıldız (Edebalı),

Hakan Yılmaz (Kantekuzenos),

Özge Törer (Bala Hatun),

Rüzgar Aksoy (Turgut Bey),

Çağrı Şensoy (Cerkutay),

Yiğit Uçan (Boran),

Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey),

Nihat Altınkaya (Olof),

İpek Karapınar (Frigg),

Emin Gürsoy (Kumral Abdal),

Berk Erçer (Konur),

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Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun),

Kaan Yalçın (Öktem),

Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh),

Abidin Yerebakan (Akça Derviş),

Açelya Özcan (Ayşe Hatun),

Taha Baran Özbek (Aktemur),

Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun),

Fatih Ayhan (Baysungur),

Burak Alp Yenilmez (Kutan),

Miray Akay (Alçiçek),

Caner Nalbantoğlu (Dan),

Aybars Kartal Özson (Orhan),

Yaman Balcı (Alaeddin),

Cemre Demircan (Fatma),

Noyan Üzer (Frodi)

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