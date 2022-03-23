Özgün İbrahim Fakihi kim oynuyor? Kuruluş Osman İbrahim Fakihi canlandıran oyuncu
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İbrahim Fakih'i kim oynuyor? Kuruluş Osman İbrahim Fakih'i canlandıran oyuncu

ATV ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 87. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi geçen haftaki bölümünde diziye dahil olan İbrahim Fakih karakteri büyük ilgi çekti. Diziye Osman Bey'in yanına gelerek kendisini bir alim olarak tanıtan ve aslında casus olan İbrahim Fakih karakterini hangi oyuncunun canlandırdığı merak kazandı. İbrahim Fakih'i kim oynuyor? Kuruluş Osman İbrahim Fakih kimdir? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuruluş Osman dizisi İbrahim Fakihi hangi oyuncu canlandırıyor?
ibrahim fakih

Ekranları sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 87. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Kuruluş Osman dizisinde geçtiğimiz hafta diziye dahil olan İbrahim Fakih karakteri ilgi uyandırdı. İbrahim Fakih karakterini hangi oyuncunun oynadığı merak ediliyor.

İBRAHİM FAKİH'İ KİM OYNUYOR?

Kuruluş Osman dizisinde İbrahim Fakih karakterini oyuncu Murat Serezli canlandırıyor.

MURAT SEREZLİ KİMDİR?

Esat Murat Serezli, 3 Ekim 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarından itibaren 3D Animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı.

Kristal Elma kazanan Serezli, çeşitli reklamlarda yer aldı. Birçok sinema filmi, dizi ve sitcom'un ardından, Av Mevsimi ve Devrim Arabaları'ndaki drama performansları öne çıkardı. İyi Beslen Mutlu Yaşa adlı programın ardından 2013 yılında atv'de yayınlanan Kapanmadan Kazan adlı yarışma programını sundu. 2016 yılında başrolünde oynadığı aksiyon-drama filmi Dağ II'de canlandırdığı "Veysel Yarbay" karakteriyle büyük beğeni toplayan Serezli, 2017-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Savaşçı dizisinde "Kopuz Albay"a hayat verdi. 22 Aralık 2021'de TRT 1'de yayınlanmaya başlayan 112 Acil Çağrı programını sunmakta ve aynı zamanda 2022'de vizyona girmesi beklenen Göktürk Üçlemesi'nin ilk filmi İlk Göktürk için hazırlanmaktadır.

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KURULUŞ OSMAN DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

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