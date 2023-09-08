Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her hafta Çarşamba akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizi 130. bölümüyle Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezon başlangıç tarihi şimdiden aratılmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar.
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?
Kuruluş Osman yeni sezon başlangıç tarihi henüz belli olmadı. Dizilerin yeni sezon ve yeni bölümleri her yıl genellikle Eylül-Ekim aylarında izleyicisi ile buluşuyor. Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Kuruluş Osman 130. bölümüyle Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Dizinin son bölümünde;
KOMUTAN MUZOLAN ZAFER İÇİN NELERİ GÖZE ALMIŞTIR?
Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan’ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey’in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan’ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?
OSMAN BEY’İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!
Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans’ı ve Komutan Muzolan’ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey’in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey’in Koyunhisar galibiyeti Bizans’ta ve Anadolu’da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?
DEVLETİN AYAK SESLERİ!
Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.