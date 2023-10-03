Kuruluş Osman'ın 5. sezonu, büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonunun, önceki sezonlar kadar başarılı olması bekleniyor.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman, 131. bölümüyle sezon finali yaptıktan sonra 4 Ekim Çarşamba günü izleyicinin karşısına yeniden çıkacak.

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kim?

Dizinin yeni sezon kadrosuna Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Gökhan Atalay (Yunus Emre), Sevil Akı (Saadet Hatun), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ö. Faruk Aran (Alaaddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun) ve Belgin Şimşek (Gonca), Rıdvan Aybars Düzey (Vasilis) gibi isimler de katıldı.

Kuruluş Osman Saadet Hatun kimdir?

Yakup Bey'in hatunudur. Saadet hanım güç için yaşayan bir kadındır. Germiyanoğlu Bey'inin hatunu olmak onun için çok kıymetlidir. Saadet Hanım için bütün istikbal biricik evlatları, gözünden sakındığı Şehzade Mehmet ile Gonca Hatun'dur. Saadet Hanım Germiyanoğlularının hâkim güç olması için her türlü şeyi yapabilecek kadar gözü karadır. Mehmet'i de bu minval üzere yetiştirmiştir. Mehmet ve kocası Yakup Bey'in alacağı kararlara müdahil olabilmek için beylik işleriyle alakalı her türlü detaya hakimdir.

Kuruluş Osman Yunus Emre kimdir?

Şiirleri, Anadolu'nun her yanına yayılmış, ahalinin ruhlarını şaha kaldırmıştır. Ancak o şöhretin bir afet olduğuna inanır. Bunun için adından kaçar. Anadolu'da dolaşır. Gönül gözü kapananları, doğru yoldan sapanları ilahileriyle hak yola sokar. Yunus Emre'nin yolu sonunda Kayılara rastlar. Osman Bey'de cihana kök salacak devletin izlerini görür. Osman Bey'e ve Orhan Bey'e düştükleri dar durumlarda manevi desteklerde bulunur.

Kuruluş Osman Mehmet Bey kimdir?

Mehmet Bey, Yakup Bey'in büyük oğludur. Hırslıdır. Türk bir devlet kuracaksa bunu atası Yakup Bey yapacak, sonrasında bütün mirası o devralacaktır.Hırslarının esiri olduğu için Osmanoğullarını en büyük rakibi görür bu yüzden Orhan'ın elinde olan her şeyi alması gerektiğini düşünmektedir.

Kuruluş Osman Yakup Bey kimdir?

Germiyanoğlularının Bey'idir. Türk'ün ve İslam'ın birliğine hizmet eden siyasi bir dehadır. Gözü karadır, kılıcını cesurca kendinden kalabalık ordulara doğrultur. Yakup Bey'in hayali devlet kurmak, sultan olmaktır. Bunun için sarayına alimleri doldurur. Ordusunu güçlendirir. Bir süre sonra Anadolu'nun hakimi Selçuklu Devlet'iyle aynı güce sahip olur. Bu durum Yakup Bey'in kibrini besler. Kibri onun en büyük imtihanı olacaktır. Kendini her daim doğru, karşısında olanı da yanlış görür. Karşısında duranlara acımadan her türlü hamleyi yapar.

Kuruluş Osman Vasilis kimdir?

Vasilis, manastırlarda Türklere karşı kin ve nefretle büyümüştür. Türkler'e karşı dinmeyecek bir öfke barındırmaktadır. Amacı Türklerin destanlarını sonlandırmaktır. Bunun için Hristiyan öksüzlerden bir örgüt kurar. Örgüt bir ağacın kökleri gibi Türklerin arasına yayılır. Vasilis oyununu kurmuştur. Türkler'i geldikleri çorak topraklara geri göndermeyi arzular. Bunun için kendinden önce savaşan komutanlardan farklı bir yol izleyecektir. Onun silahı, kılıcı değil kıvrak zekasıdır.

Kuruluş Osman Alaeddin Bey kimdir?

Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almış ve kendini bu alanda çok iyi eğitmiştir. Savaşçılığını zekasıyla desteklemekte, silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir. Daha ağırbaşlı olan Alaeddin her meseleye soğukkanlı yaklaşmakta akılcı çözümler bulmaktadır.

Kuruluş Osman Fatma Hatun kimdir?

Fatma Hatun, un neşeli bir yapısı vardır. Cıvıl cıvıldır yerinde duramaz. Meraklıdır ailesinin sorunlarıyla ilgilenir onları çözmek için uğraşır. Osman Bey'in sır küpüdür. Fatma Hatun, ağabeylerine çok bağlıdır.

Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Bafeus Zaferi'nin üzerinden yıllar geçmiştir. Osman Bey'in evlatları büyümüş, bey olmuştur. Osman Bey ise Bursa ideali için fütühata devam etmektedir. Bu idealde Malhun Hatun her zaman Osman Bey'in yanındadır. Bursa'nın fethi için Osman Bey'in ilk hedefi hangi kale olacaktır?

Osman Bey fetih için hazırlık yaparken Konya'dan gelen haber saraya yıldırım gibi düşer. Sultan Mesud zehirlenmiştir. Ok yaydan çıkmıştır. Türk'ün Sultanı'nı seçmek için gayrı mücadele başlamıştır. Bala Hatun acılar içinde kıvranmaktadır. Halime'nin vefatından sonra toparlanamamıştır. Ciddi bir hastalığı olan Bala Hatun iyileşecek midir?

Germiyanoğlu Yakup Bey Yenişehir ve Germiyan sınırına büyük bir Pazar kurar. Bu pazarda Yakup Bey'e bir suikast girişiminde bulunulur. Suikasti yapanın üzerinden kayı damgası çıkar. Yakup Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey ile aralarındaki Sultanlık yarışı bir kan davasına mı dönüşecektir?

Anadolu Beyleri yeni bir sultan arayışındayken sinsi bir düşman olan Vasilis, Roma'yı diriltmek için her şeyi yapacaktır. Vasilis'in uçlardaki kirli planı nedir?

Osman Bey, Sultan Mesud'un zehirlendiği haberinin üzerine oğlu Alaeddin Bey'i Konya'ya gönderir. Yakup Bey'in kızı da haberi alır almaz Konya'ya varmıştır. Alaeddin ve Gonca arasında neler yaşanacaktır? Neyin peşindedirler? Germiyanoğlu Bey'i Yakup Bey, Sultan Mesud'un zehirlendiği haberini alır almaz, Türk'e Sultan olmaya talip olur. Yakup Bey Türk'e Sultan olmak için hangi hamleyi yapacaktır?

Konya'nın zayıflamasıyla oradan gelen başıbozuklar Uçlar'a yerleşmiştir. Orhan Bey kendilerine Sancaksız diyen bu başıbozukları Osman Bey'in ardında gaza etmeye davet eder. Orhan Bey'in Sancaksız avlağına gittiği haberi Yakup Bey'in oğlu Mehmet'in de kulağına gider.

Anadolu ve uçlar büyük bir kavgaya gebeyken Yenişehir'e şiirleriyle nefes olan biri gelir. Yunus Emre! Yunus Emre, Osman Bey ve hanesinin gönül dünyasına nasıl etki edecektir?

Kuruluş Osman ne zaman? Hangi gün yayınlanıyor?

Kuruluş Osman, her Çarşamba yeni bölümleri ile atv ekranına geliyor. Ekranların sevilen dizisi heyecan dolu bölümleriyle izleyenleri televizyona kilitliyor. Kuruluş Osman son bölümü, özel sahneler ve bölümden kareler atv.com.tr'de Kuruluş Osman dizisinin hayranları ile buluşuyor.

Kuruluş Osman dizisi konusu nedir? Kuruluş Osman'da neler olacak?

Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.

Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!

Kuruluş Osman oyuncuları kim? Kuruluş Osman kadrosuna hangi oyuncular katıldı?

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit, Osman Bey karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkıyor. Başarılı performansıyla adından çokça söz ettiren Burak Özçivit'e, Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Hakan Yılmaz, Özge Törer, Rüzgar Aksoy, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan gibi isimler eşlik ediyor. Kuruluş Osman kadrosunda ayrıca; Deniz Hamzaoğlu, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Emin Gürsoy, Berk Erçer, Almıla Uluer Atabeyoğlu, Kaan Yalçın, Burç Kümbetlioğlu, Abidin Yerebakan, Açelya Özcan, Taha Baran Özbek, Begüm Çağla Taşkın, Fatih Ayhan, Miray Akay, Caner Nalbantoğlu, Aybars Kartal Özson, Yaman Balcı, Cemre Demircan, Noyan Üzer, Deniz Barut, Alpaslan Özmol yer alıyor.







