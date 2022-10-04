Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir.[1] Dizi, 2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinin devamı niteliğindedir. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Özge Törer, Çağrı Şensoy, Rüzgar Aksoy ve Yiğit Uçan yer almaktadır. Kuruluş Osman, yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni oyuncular ekledi. 99. bölüm fragmanı ekrana gelirken heyecan da zirveye ulaştı.

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman Çarşamba aşamı var mı? ATV Kuruluş Osman dizisi yeni sezon 99. bölüm ile 5 Ekim Çarşamba günü 20.00'da yeni sezonuyla izleyiciyle buluşacak.

REKLAM

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosu da dizinin başlıyor olması nedeniyle bir hayli merak ediliyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Özge Törer, Çağrı Şensoy, Rüzgar Aksoy ve Yiğit Uçan’ın yer aldığı dizi, yeni sezonda yepyeni hikayesi ve oyuncularıyla izleyici karşısına çıkacak. İşte Kuruluş Osman 4. sezon oyuncuları:

Kuruluş Osman Kantakuzenos kimdir?

Kuruluş Osman Kantakuzenos karekteri kim?

Hakan Yılmaz (Kantakuzenos) Bizans tahtının varislerinden birisidir.

Kuruluş Osman Olof karekterini kim oynuyor?



Kuruluş Osman Olof karekteri kim?

Nihat Altınkaya (Olof)

Kuruluş Osman Frigg karekterini kim oynuyor?



Kuruluş Osman Frigg karekteri kim?

İpek Karapınar (Frigg)

Kuruluş Osman Bayındır Bey karekteri kim?

Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey) Çavuldur Obası'nın beyidir.

Kuruluş Osman Öktem Bey karekteri kim?

Kaan Yalçın (Öktem Bey) Kargı Obası'nın beyidir.

Kuruluş Osman Bengi Hatun karekteri kim?

Almila Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun) Öktem Bey'in karısı. Alçiçek'in annesi.

Kuruluş Osman Alçiçek Hatun kimdir?



Kuruluş Osman Alçiçek Hatun karekteri kim?

Miray Akay (Alçiçek Hatun) Öktem Bey'in kızı. Aktimur Bey'in sevdiği kişidir.

Kuruluş Osman Ülgen Hatun karekteri kim?

Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun)

Kuruluş Osman Dan karekterini oynayan kim?



Kuruluş Osman Dan karekteri kim?

Caner Nalbantoğlu (Dan)

Kuruluş Osman Erik karekteri kim?

Talat Can Büyükaltay (Erik)

Kuruluş Osman Frodi karekteri kim?

Noyan Üzer (Frodi)

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu (Ana karakterler)

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi. Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kocası. Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy): Umur Bey’in kızı. Osman Bey'in eşi. Şeyh Edebali (Seda Yıldız): Ahi teşkilatının lideri. Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebali’nin kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın baş hatun. Cerkutay Alp (Çağrı Şensoy): Komutan Balgay'ın eski nökeri. Osman Gazi'nin alpi. Turgut Alp (Rüzgar Aksoy): Namlı bir Türk alpi. Boran Alp (Yiğit Uçan): Osman Gazi'nin alpi.

Kuruluş Osman konusu ne?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu.

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı. Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna Osmanlılar yürüyüşün hikayesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.

REKLAM