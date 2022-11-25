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KYK burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı! KYK başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

KYK burs başvurularına ilişkin son dakika açıklaması geldi. KYK burs ve kredi başvuruları yeniden açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı. KYK başvuruları ne kadar uzatıldı, KYK başvuruları ne zamana kadar yapılacak, son gün ne zaman? İşte KYK başvuru süresi ve e-devlet KYK başvuru ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK BAŞVURULARI: KYK burs ve kredi başvuruları uzatıldı mı, ne zamana kadar yapılacak? e-devlet KYK başvuru ekranı
KYK başvuru

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, başvuruda bulunamayanlar için sevindiren haber geldi. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada KYK burs ve kredi başvuruları için ek süre verildiğini duyurdu.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Bakanlığın açıklamasına göre, yükseköğretim programına girmeye hak kazananların yanı sıra, ara sınıföğrencileri ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için verilecek burs ve öğrenim kredisi başvurularını 26 Kasım Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Bakan Kasapoğlu, her 100 öğrenciden 98'inin yurtlara yerleştirildiğini açıkladı. Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 ögrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığı söyledi.

Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibariyle e-devlette başladığını duyurdu.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.Başvuru sürecinin uzatılması nedeniyle KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da aralık ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

HAZIRLIK OKUYANLAR KYK BURSU ALABİLİR Mİ?

Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere burs verilmez. Örgün eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere kredi/burs verilmektedir. İşte burs başvuru şartları;

Ön lisans öğrencileri,

* Lisans öğrencileri,

* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

* Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

* ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

* Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

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