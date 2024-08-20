Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.
KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
2024-2025 GSB KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
KYK YURT BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını bildirdi.
Öğrenciler, GSB yurt başvurularını 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek.