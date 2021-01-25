KYK borç yapılandırma nasıl yapılır: GİB e-Devlet KYK borç yapılandırma ekranı

Yaklaşık 4 milyon vatandaşın merakla beklediği KYK borç yapılandırma fırsatı başladı ve yapılandırmada sona yaklaşılıyor. KYK borçları, e-devlet ve GİB üzerinden yapılandırılabilir. Peki, KYK borç yapılandırma adımları nelerdir, KYK borç yapılandırmada son gün ne zaman? İşte ayrıntılar.
Haber MerkeziYeni Şafak
KYK borcu yapılandırmada son günlere girildi. Yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiren yapılandırma imkanı için yapılacak işlemler çok basit. GİB ve e-devlet ile kolaylıkla borç yapılandırılabilir. Bu yazımızda KYK borç yapılandırma adımlarını tek tek anlattık. İşte aşamalar.
KYK BORCU YAPILANDIRMA SON TARİH NE ZAMAN?
Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren 31 Ocak'a kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Şubat 2021'de gerçekleştirilecek.
KYK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?
KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. KYK borçlarının yapılandırma kararı çerçevesinde yapılandırma sonrası pandemi süreci nedeni ile taksitler için 1 yıl erteleme kararı konuşulanlar arasında yerini aldı. Bu kapsamda yapılandırma yapan öğrenciler taksit ödemelerine 1 yıl sonra başlayabilecek. KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün.
Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiyeturkiye.gov.tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, Askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.
E-DEVLET KKY BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?
e-Devlet üzerinden “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulamasına giriş yaparak vergi borcu yapılandırması yapabilirsiniz. Sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında “7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri” bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz. Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.
Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz. Ya da vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.
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