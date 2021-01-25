KYK borç yapılandırma nasıl yapılır: GİB e-Devlet KYK borç yapılandırma ekranı

KYK borcu yapılandırmada son günlere girildi. Yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiren yapılandırma imkanı için yapılacak işlemler çok basit. GİB ve e-devlet ile kolaylıkla borç yapılandırılabilir. Bu yazımızda KYK borç yapılandırma adımlarını tek tek anlattık. İşte aşamalar.

KYK BORCU YAPILANDIRMA SON TARİH NE ZAMAN?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren 31 Ocak'a kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Şubat 2021'de gerçekleştirilecek.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. KYK borçlarının yapılandırma kararı çerçevesinde yapılandırma sonrası pandemi süreci nedeni ile taksitler için 1 yıl erteleme kararı konuşulanlar arasında yerini aldı. Bu kapsamda yapılandırma yapan öğrenciler taksit ödemelerine 1 yıl sonra başlayabilecek. KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün.

Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiyeturkiye.gov.tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, Askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.

E-DEVLET KKY BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulamasına giriş yaparak vergi borcu yapılandırması yapabilirsiniz. Sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında “7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri” bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz. Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.

Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz. Ya da vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.

E-DEVLET KYK BORÇ YAPILANDIRMA EKRANI

GİB KYK BORÇ YAPILANDIRMA EKRANI

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

KYK kredi ve burs başvuru sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2020

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 550 TL

Yüksek Lisansta 1.100 TL

Doktorada 1.650 TL

KYK borçları silinecek mi? KYK borçları silinecek mi? sorusu KYK kredi borcu olan vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oluyorken Bakan Albayrak, KYK hakkında açıklamalarda bulundu.KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla devlet milyonlarca üniversiteliye barış eli uzatacak. Bakan Albayrak, gençler için 2020 özelinde çalışma yaptıklarını söyledi. KYK borçlarına ilişkin yaklaşık 5 milyon üniversiteliyi ilgilendiren 6-7 milyarlık bir paket üzerinde çalışılıyor. 2020 itibarıyla yaşama geçirilecek paket kapsamında farklı formüller üzerinde çalışılıyor. Faizler nedeniyle anapara iki üç katına çıkarken, faizlerin yapılandırılması ya da silinmesi, taksit sayısının artırılması da seçenekler arasında yer alıyor.İŞ BULAMAYAN ERTELEYEBİLİRHazine ve Maliye Bakanı Albayrak Malatya'dan Trabzon'a birçok ilde KYK borçlarıyla ilgili gençlerden talep gelmesi üzerine çalışma başlattı. Bakan Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi verdi. Albayrak, "KYK ile ilgili, gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz; üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili, yani bu konuda bir iyileştirme noktasında inşallah" açıklamasını yaptı. Borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ertelemelere rağmen on yıl yılda 5 milyona ulaştı. Yaklaşık 250 bin üniversite mezunu hakkında da borçlarını ödeyemedikleri için işlem başlatıldı. Borçların silinmesi için imza kampanyası başlatılırken, konu Meclis gündemine de taşındı. Kampanyaya yaklaşık 50 bin mezun öğrenci imza attı.NASIL YAPILANDIRILACAK?Bakan Albayrak'ın açıklaması sonrası internette en çok araştırılan konu "borçlar nasıl yapılandırılacak? Faizler silinecek mi? Ana para duracak mı?" soruları oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca yürütülen çalışma kapsamında birkaç formül üzerinde çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre, yeni bir yapılandırma ve faizlerin düşürülmesi ya da silinmesi seçenekler arasında yer alıyor. Her birinin maliyeti çıkarılırken, anaparanın silinmesi ise kesinlikle söz konusu değil.ÖDEMELER İKİ YIL SONRA BAŞLIYOR KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor. İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Bugün yaşanan sıkıntılar ağırlıklı olarak iş bulamayan mezunların bunu zamanında beyan etmemesinden kaynaklanıyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor. BİRER YIL ARAYLA ERTELEME KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiye.gov. tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor. HANGİ DURUMLARDA SİLİNİYOR? Öğrenim veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan "hayatını çalışarak kazanamaz" ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların kredi alırken veya aldıktan sonra, vefat edenlerin borçları siliniyorKYK BURSU NE KADAR?Üniversite eğitimi boyunca devletten burs almak isteyenleri yakından ilgilediren KYK burs maaşlarına zam geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Kredi Yurtlar Kurumu devlet bursunda artış belli oldu. Buna göre durumu olmayan üniversite öğrencileri lisans bursu 470 TL'den 500 TL'ye , yüksek lisans bursu 940 TL'den 1000 TL'ye doktora burs 1410 TL'den 1500 TL'ye yükseldi.HEM BURS HEM GERİ ÖDEMELİ KREDİ ALINIYOR MU?Devlet bursu kazanan öğrenci, kredi başvurusunda bulunma hakkı yok. Burs başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler, kredi başvurusu yapabilme hakkına sahip.BURS BAŞVURUSUNDAN YARARLANAN BİLECEK ÖĞRENCİLER- Ön lisans öğrencileri,- Lisans öğrencileri,- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile - ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre- Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.







