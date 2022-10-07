KYK borç faizi siliniyor! KYK borçları ile ilgili son gelişmeler

KYK borç faizleriyle ilgili sorgulamalar devam ediyor. KYK'dan burs alan binlerce öğrenci, borç ödemesi için KYK borç faizleriyle ilgili alınacak kararı bekliyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK borç faizlerinin ne zaman silineceğine yönelik sorgulamalar devam ediyor.

KYK borç faizleriyle ilgili kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor.

KYK BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

KYK kredi faizlerine yönelik borçların silinmesi ile ilgili karar henüz netleşmedi. Meclisin açılmasıyla birlikte 80'in üzerinde maddeden oluşan yeni torba yasa teklifi sunuldu. KYK borçları da bu torba yasanın içerisinde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin kredi borçlarına ilişkin kabine toplantısında aldıkları kararları şöyle ifade etti: Öğrenim kredisi başvuran her öğrencimize veriliyor. Alınan kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Şayet bu süre içinde mezun öğrenci henüz sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa elektronik devlet sistemi üzerinden ödemeyi erteleyebiliyor.

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Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi belirli bir faiz oranı üzerinden değil, yurt içi üretici fiyat endeksi farkına göre yapılıyordu. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı.

Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarımıza talimatı verdik çalışmaları başlattık. Biraz önceki kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz.

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BAKAN NEBATİ TARİH VERMİŞTİ

Bakan Nebati KYK faizleriyle ilgili, "Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak.

Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız." açıklamalarında bulunmuştu.